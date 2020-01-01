أخبار الأهلي اليوم | حقيقة تمرد العويس .. وصدمة بسبب دي سوزا

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 14 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الجمعة 14 أغسطس 2020 ...

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صدمة في الأهلي بسبب جوزيف دي سوزا

خضع البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب وسط النادي الأهلي، لعملية جراحية في إحدى مستشفيات جدة، لاستئصال "الزائدة الدودية"، بعد معاناته من آلام في البطن.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن دي سوزا سيغيب عن التدريبات الجماعية لمدة تصل إلى من 10 أيام إلى أسبوعين، وبالتالي سيغيب عن مواجهة فريقه أمام الهلال المقرر لها يوم 20 أغسطس الجاري، بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

مأدبة عشاء للاعبي والجهاز الفني للأهلي

حرصت إدارة النادي الأهلي، على إقامة مأدبة عشاء للاعبي الفريق الأول والجهاز الفني والإداري، بعد الانتصار الأخير خلال مباراة ديربي جدة أمام الاتحاد.

جاءت تلك الخطوة من أجل تعزيز الروح المعوية لدى الفريق بالكامل، واستكمال مسيرة الانتصارات خلال الفترة القادمة.

حقيقة تمرد محمد العويس على الأهلي

نفى النادي الأهلي كل ما تردد حول وجود أي خلافات مادية بين إدارة النادي ومحمد العويس حارس مرمى الفريق، تعليقًا على غيابه عن مأدبة العشاء التي أقيمت بين الجهاز الفني واللاعبين.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن العويس كان متواجدًا في التدريبات التي أقيمت في مقر النادي، وبعد انتهاء التدريبات حصل على إذن من المسؤولين هو وبعض اللاعبين، بعدم حضور المأدبة، لارتباطهم ببعض الالتزامات الشخصية.

وأكدت الصحيفة على أن العويس له مستحقات تقدر بـ5 ملايين ريال من عقده مع الأهلي، حيث يتبقى على نهايته موسمان، حيث ربطت بعض التقارير الحارس بالانتقال إلى النصر الفترة القادمة.

الأهلي يضع خطة الـ3 أيام لإعادة يوسف بلايلي

مازالت إدارة النادي الأهلي تحاول نقل الجزائري يوسف بلايلي من الجزائر إلى المملكة العربية السعودية، حيث وضعت خطة لمدة 3 أيام لإعادة اللاعب.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الأهلي تسعى خلال الثلاثة أيام القادمة إعادة يوسف بلايلي إلى السعودية، بعد غيابه بسبب إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام أي رحلات بسبب أزمة كورونا.