أخبار الأهلي اليوم | حقيقة المفاوضات مع محمد إبراهيم وبيراميدز يحاول خطف فايلر

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 20 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 20 أغسطس 2020 ..

تقارير .. بيراميدز يحاول خطف فايلر وبند يتيح له الرحيل عن الأهلي مجانًا

كشفت تقارير صحفية سويسرية، اليوم الأربعاء، أن هناك محاولات من نادي بيراميدز من أجل خطف رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لتدريب الفريق في الموسم الجديد.

وسادت مناوشات كبيرة بين الأهلي وبيراميدز خاصة في مجال الصفقات، بعد أن أعلن رمضان صبحي رغبته في اللعب للأهلي وانضمام فتحي بشكل رسمي. " اقرأ التفاصيل "

المقاصة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي ومحمد إبراهيم

نفى وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، كل ما تردد حول وجود مفاوضات رسمية من جانب النادي الأهلي، لضم لاعب فريقه محمد إبراهيم.

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هويدي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "لم يتواصل معنا أحد من الأهلي، من أجل ضم محمد إبراهيم، وقد يكون هناك مفاوضات مع وكيله".

واختتم هويدي تصريحاته قائلًا: "نتمنى لمحمد إبراهيم الخير والاحتراف".

تفاصيل تسويق رمضان صبحي بالإمارات والسعودية

كشف سعيد البلوشي، وكيل اللاعبين الإماراتي، عن أنه تلقى عرضًا من أحد وكلاء اللاعبين السعوديين، نهاية شهر يوليو الماضي، من أجل تسويق رمضان صبحي لأندية إماراتية وسعودية.

البلوشي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "تم عرض اللاعب على ناديين كبيرين في السعودية، ولكن المقابل المادي كان كبيرًا، وصل إلى 5 ملايين دولار لنادي هدرسفيلد و2.5 مليون دولار راتب اللاعب".

وواصل: "بحثنا عن عروض لرمضان صبحي في الدوري الإماراتي، وحاولنا تفويض رسمي للتحدث مع الأندية التي كانت مهتمة بضمه، ولكن تواصل معي أحد وكلاء اللاعب بأنه أنهى مفاوضاته مع بيراميدز".

الخطيب يحضر تدريبات الأهلي يجتمع بفاير وعبد الحفيظ

تواجد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء يوم السبت المقبل، بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الخطيب حرص على التواجد في التدريبات من أجل الاطمئنان على أحوال الفريق، ودعم الجهاز الفني واللاعبين لمواصلة الانتصارات.

وعقد محمود الخطيب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، للاطمئنان على أحوال الفريق والاستعداد لمواجهة الزمالك.