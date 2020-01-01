أخبار الأهلي اليوم | حقائق من حياة عماد متعب وهل ينتقل عاشور إلى الزمالك؟

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 3 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 3 يونيو 2020 ..

الزمالك أفشل انتقاله لإنجلترا ونصيحة بلعب الجولف .. أشياء قد لا تعرفها عن متعب

واحد من المهاجمين التاريخيين في الكرة المصرية والنادي الأهلي، عماد متعب صاحب الأهداف القاتلة طوال تاريخه الكروي.

المزيد من الفرق

عماد متعب لن ينساه عشاق الساحرة المستديرة المصرية بشكل خاص والإفريقية بشكل عام لما قدمه خلال مسيرته سواء على مستوى المنتخب أو النادي.

حياة عماد متعب مليئة بالكثير من الإنجازات وبعض الإخفاقات والأحداث المثيرة، وسنرصد لكم خلال التقرير التالي بعض الحقائق التي قد لا تعرفها عن عماد متعب.(طالع التفاصيل)

تركي آل الشيخ يكشف عن مصير حسام عاشور وميدو يطلبه في الزمالك

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس النادي الأهلي الشرفي السابق عن موقفه من دعم اللاعب حسام عاشور بعد خروجه من حسابات الأهلي وتوجيه الشكر له من قبل إدارة النادي.(طالع التفاصيل)

تركي آل الشيخ يكشف مصير الهدايا التي ستعود من إدارة الأهلي

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن مصير الأموال التي سوف يستردها من النادي الأهلي، عقب الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الطرفين .(طالع التفاصيل)

مشكلة مينتاليتي ولا شكر لك .. جمهور الأهلي يتحسر على موقف حسام عاشور

امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي برسائل جمهور الأهلي المصري إلى قائد الفريق السابق حسام عاشور، موجهين له اللوم والعتاب على موقفه الذي ختم به مسيرته الكروية بالملاعب.

إدارة القلعة الحمراء كانت قد أخطرت اللاعب بالفترة الماضية، بعدم الحاجة لخدماته خلال الموسم المقبل، واضعة أمامه عدة امتيازات حال قرر الاعتزال إلا أنه طلب مهلة للتفكير، لاتخاذ القرار المناسب له، خاصةً وأنه كان يفضل البقاء في الملاعب لمدة أطول.(طالع التفاصيل)