أخبار الأهلي اليوم | حادث أيمن أشرف وظلم جوزيه

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 6 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 6 يونيو 2020 ..

صورة | مدافع الأهلي ينجو من حادث سيارة

كشف أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي المصري عن نجاته من حادث سيارة تعرض له اليوم السبت، ذلك بنشر صورة للسيارة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

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المدافع المصري نشر الصورة وعلق عليها بالقول "الحمد لله"، وقد أكدت المصادر المتابعة أنه خرج سالمًا دون أن يتعرض لأي أذى. "اقرأ التفاصيل"

لاعب صن داونز: أفتخر باللعب أمام برشلونة والأهلي والزمالك

عبر صامويل مابوندا، لاعب وسط فريق صن داونز الجنوب إفريقي، عن فخره بخوض مباريات أمام أكبر الأندية في العالم وإفريقيا، وذلك في مختلف المنافسات والبطولات.

مابوندا قال خلال تصريحات للموقع الرسمي لصن داونز: "أمتلك ذكريات رائعة، حيث لعبت مباريات أمام أندية مثل برشلونة الإسباني، والأهلي والزمالك المصريان والوداد البيضاوي المغربي". "اقرأ التفاصيل"

تشيرنو: جوزيه ظلمني في الأهلي بسبب نجله

أكد السيراليوني تشيرنو منساري، لاعب النادي الأهلي السابق، على أنه تعرض للظلم داخل القلعة الحمراء، بسبب البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للمارد الأحمر.

تشيرنو قال خلال تصريحات عبر قناة "أون سبورتس 1": "لعبت مع الأهلي موسم وحيد، وحققت دوري أبطال إفريقيا ، ولكن كانت أفضل محطاتي في مصر كانت رفقة فريق القناة". "اقرأ التفاصيل"

والده: الحالة الصحية لأسرة أحمد فتحي مستقرة

طمأن فتحي عبد المنعم جماهير الأهلي وكرة القدم المصرية على الحالة الصحية لزوجة وبنات نجم الفريق أحمد فتحي بعد إصابتهم بفيروس كورونا، إذ أكد خلال تصريحات تلفزية أن الوضع جيد ومستقر مشيرًا إلى أن "الجوكر" يقوم الآن بدور الطبيب لزوجته وبناته والجميع يُنفذ تعليمات الأطباء خلال فترة العزل المنزلي.

اجتماعات في الأهلي للاطمئنان على حالة الفريق

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعًا مع المدير الفني رينيه فايلر ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ في حضور المترجم عمرو محب للنقاش حول آخر مستجدات الاستعداد لعودة الدوري المصري حال استئنافه، وكذلك احتياجات الفريق في الفترة القادمة.

ومن جانب آخر، اجتمع سيد عبد الحفيظ مع الطبيب خالد محمود للحديث حول حالة المصابين ومدى تطورهم ومواعيد عودتهم المتوقعة للتدريبات حال اتخذ قرار بعودة النشاط الكروي.

عرض سعودي للاعب الأهلي المعار

أفادت مصادر صحفية أن محمد شريف لاعب الأهلي المعار إلى إنبي تلقى عرضًا رسميًا من نادي الاتفاق السعودي لضمه الموسم القادم، وأوضحت تلك المصادر أن اللاعب يُرحب باللعب في الدوري السعودي في حال موافقة الأهلي على الأمر.

انقسام حول التعاقد مع محمد إبراهيم

كشفت مصادر صحفية عن وجود انقسام في الأهلي حول التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق بعدما تم عرضه على الفريق بواسطة أحد وكلاء اللاعبين، إذ يرى تيار أن اللاعب يُمثل إضافة جيدة في ظل ما يمتلكه من قدرات فنية وبدنية جيدة وخاصة أنه لن يُكلف النادي الكثير وسيعوض الرحيل المتوقع لصالح جمعة، فيما ترى مجموعة أخرى أنه لن يُفيد الأهلي فنيًا.

الأهلي يُغري موليكا براتب ضخم

مازالت إدارة الأهلي تُحاول التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي رغم صعوبة ذلك، وقد كشفت مصادر صحفية أن النادي المصري عرض راتبًا مغريًا قدره 800 ألف دولار سنويًا لمحاولة إقناع اللاعب بتمثيل الأحمر الموسم القادم.