أخبار الأهلي اليوم | وصول ساريتش، وتهديد بالحرمان من شهادة الكفاءة المالية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 6 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم السبت 6 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

فتوحي يُهدد الأهلي بالحرمان من شهادة الكفاءة المالية

كشفت صحيفة الرياض السعودية عن إمكانية حرمان الأهلي من الحصول على شهادة الكفاءة المالية قبل فتح سوق الانتقالات الصيفي القادم، وذلك لعدم تسديده الدفعة المتسحقة من قيمة انتقال إدريس فتوحي من الحزم لصفوفه.

وأوضحت الرياض أن الأهلي مطالب الآن بتسديد 4 ملايين ريال سعودي للحزم، بواقع 3 ملايين قيمة الدفعة المستحقة ومليون ريال غرامة تأخير، ولم تتخذ إدارة الحزم حتى الآن أي إجراءات رسمية بهذا الشأن انتظارًا لرد الإدارة الأهلاوية على خطاباتهم.

ساريتش يصل جدة اليوم للانخراط في التدريبات

أوضحت صحيفة عكاظ السعودية أن إلفيس ساريتش لاعب وسط الأهلي سيصل جدة اليوم السبت للانخراط في تدريبات الفريق الجماعية تمهيدًا لعودته للمباريات قريبًا وبعد تعافيه من إصابة قطع في الرباط الصليبي تعرض لها في سبتمبر الماضي.

الأهلي أعاد قيد ساريتش في قائمته المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما كان قد حذف اسمه منها مع بداية الموسم نظرًا لعدم قدرته اللعب مع الفريق في النصف الأول من الموسم.

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