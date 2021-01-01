أخبار الأهلي اليوم | 4 تغييرات في التشكيل الأساسي أمام الفيصلي، وعقوبة السومة والعويس

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 27 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 27 فبراير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

ميلويفيتش يُجري 4 تغييرات على تشكيل الأهلي أمام الفيصلي

يلتقي الأهلي اليوم مع مستضيفه الفيصلي في المجمعة ضمن الجولة الـ21 من الدوري السعودي، وينوي المدرب فلادان ميلويفيتش إجراء 4 تغييرات على تشكيله الأساسي الذي واجه به الشباب الأسبوع الماضي.

ويُقدم المدرب على تلك التغييرات لأسباب فنية بجانب غياب بعض اللاعبين للإصابة والإيقاف.

ميلويفيتش ينوي الاعتماد على محمد خبراني بدلًا من الموقوف معتز هوساوي في الدفاع، وهاني الصبياني بدلًا من الموقوف لوكاس ليما في يسار الدفاع، ونوح الموسى بدلًا من حسين المقهوي الغائب للإصابة، وأخيرًا الظهير الأيمن عبد الله الحسون بدلًا من يزيد البكر لأسباب فنية.

سجل تاريخي ممتاز للأهلي أمام الفيصلي

يحل الأهلي اليوم ضيفًا على الفيصلي في الجولة الـ21 من الدوري السعودي، ويسعى الفريق الجداوي لتعزيز سجله الممتاز أمام منافسه.

الأهلي لعب ضد الفيصلي 21 مباراة في دوري المحترفين السعودي فاز في 16 منهم ولم يخسر سوى مباراتين وتعادل في الثلاثة الأخرى.

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