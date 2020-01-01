أخبار الأهلي اليوم | توثيق عقد مروان محسن .. ونظام جديد للسوبر

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 7 ديسمبر

توج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد الفوز على غريمه الزمالك في المباراة النهائية، ثم ببطولة كأس مصر على حساب طلائع الجيش، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 7 ديسمبر 2020.

المزيد من الفرق

الكشف عن نتيجة مسحة وليد سليمان .. وموقف اللاعب في الفترة المقبلة

أعلن النادي الأهلي، اليوم الإثنين، عن نتيجة مسحة لاعبه وليد سليمان الذي أجراها مؤخرًا للكشف عن حالته بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أكثر من أسبوع.

ويعد وليد سليمان من أبرز اللاعبين في صفوف الأهلي بالوقت الحالي من ناحية الخبرة وغاب عن الفريق في لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر. (طالع التفاصيل)

بانون، رمضان صبحي وأفضل صفقات الدوري المصري صيف 2020

أغلق مساء أمس سوق الانتقالات الصيفي 2020 للدوري المصري، وقد دعمت الأندية صفوفها باللاعبين استعدادًا لانطلاق البطولة يوم الجمعة القادم.

ورغم قلة صفقات الشراء هذا الصيف، نتيجة آثار أزمة فيروس كورونا المالية وتلاحم الموسمين وضيق الوقت، إلا أن هناك عددًا من الصفقات الممتازة. (طالع التفاصيل)

الأهلي يوثق تجديد عقد مروان محسن

أكد تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، توثيق عقد لاعبه الموقع مع المارد الأحمر لمدة 3 سنوات جديدة.

وأشار النحاس في تصريحات لموقع "في الجول" المصري، إلى رغبة موسيماني في استمرار مروان محسن هي من حسمت الأمر في توثيق العقد.

ويواجه مروان محسن في الوقت الحالي لانتقادات كبيرة للغاية بسبب تراجع مستواه بشكل ملفت خلال المواسم الأخيرة.

نظام جديد للسوبر المصري من الموسم الجديد

كشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تغيير نظام كأس السوبر المصري من النسخة المقبلة وليس المقرر إقامتها بين الأهلي وطلائع الجيش.

وأقر مرزوق أن في حالة كون بطل الدوري والسوبر فريق واحد، سيلعب الفريق أمام وصيف الدوري على عكس النسخة الحالية التي ستقام بين الأهلي ووصيف الكأس طلائع الجيش.