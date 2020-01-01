أخبار الأهلي اليوم | تعافي نوح الموسى وما لا تعرفه عن عسيري

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 23 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم السبت 23 مايو 2020 ...

استغلال فهد المولد وأغنية جماهير الاتحاد الأقرب له .. حقائق لا تعرفها عن عبدالفتاح عسيري

يُعد اللاعب عبد الفتاح عسيري أحد أبرز لاعبي الوسط في كرة القدم السعودية خلال السنوات الأخيرة، فهو يمتلك قدم يسرى أكثر من رائعة تحسم أصعب المباريات والمواجهات الفردية بين اللاعبين.

ويشهد عسيري لاعب وسط الأهلي والأخضر السعودي، صراعًا خلال الفترة الحالية بين أكثر من فريق للتعاقد معه مع اقتراب نهاية عقده مع النادي الأهلي. " اقرأ التفاصيل "

المزيد من الفرق

نوح الموسى يتعافى من إصابته

أكدت تقارير صحفية، على أن الجهاز الطبي في النادي الأهلي، منح نوح الموسى، لاعب وسط الفريق الضوء الأخضر، من أجل العودة إلى لعب كرة القدم، بعد نهاية فترة التوقف الجارية، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

نوح الموسى كان يعاني من إصابة في عضلات البطن، حيث سيكون جاهزًا بشكل كامل بعد جائحة فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن حاتم جمعة طبيب الأهلي، تواصل مع اللاعب، وأجرى له عدة اختبارات بدنية، أوضحت جاهزيته للعودة بشكل مبدئي.

ويدخل الموسى برنامجًا لياقيًا مكثقًا خلال الفترة القادمة، من أجل استغلال فترة التوقف والوصول للجاهزية الكاملة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

التعاون ينفي أي مفاوضات مع الأهلي لضم أميسي

نفى نادي التعاون، وجود أي مفاوضات من النادي الأهلي، من أجل ضم المحترف البوروندي سيدريك أميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن التعاون تمسك باستمرار أميسي في فريقه، بعد ظهوره بمستوى مميز في الموسمين الماضي والحالي، حتى قبل توقف النشاط الرياضي.

وشدد التعاون على أن أميسي مستمر بصفوفه حتى نهاية عقده في 2021.

إدارة الأهلي تحدد موعد عودة التدريبات الجماعية

حددت إدارة النادي الأهلي، بداية شهر يوليو القادم، موعدًا لانطلاق التدريبات الجماعية، استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم الحالي، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

بداية تدريبات الأهلي ستكون في مقر النادي بمدينة جدة، على أن يجري الفريق معسكرًا في الحوية بمدينة الطائف لمدة 3 أسابيع، ستقام خلالها 3 مباريات ودية.

واتفقت إدارة الأهلي مع المدرب فلادان ميلويفيتش، على برنامج المعسكر، والذي سيعتمد على الجانب اللياقي، وإجراء تدريبات صباحية ومسائية.