أخبار الأهلي اليوم | تراجع رمضان صبحي وحقيقة توقيع أسامة جلال

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 6 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 6 أغسطس 2020 ..

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الأهلي يستسفر من طبيب الشحات عن موعد عودته

أجرى خالد محمود طبيب النادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بالطبيب الذي أجرى العملية الجراحية للاعب الفريق حسين الشحات، من أجل تحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، طلب من الطبيب المعالج، معرفة بعض المعلومات عن حسين الشحات.

ومازال لا يستطيع حسين الشحات المشاركة في التدريبات الجماعية، حيث سيحدد الطبيب المعالج موعد عودته إلى التدريبات من جديد.

إنبي: أسامة جلال لم يوقع للأهلي وهناك شرطان لضم صالح جمعة

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، على أن ناديه يمتلك عقد مع أسامة جلال لمدة موسمين ونصف، وكل ما تردد حول توقيعه للأهلي ليس صحيحًا.

وقال عبد الناصر خلال تصريحات إذاعية: "أسامة جلال لاعب مميز وسيكون له بصمة جيدة في الموسم القادم، ونتحدث معه بشكل دائم وقيمته التسويقية تزيد".

وتحدث مدير الكرة بإنبي عن التعاقد مع صالح جمعة، حيث قال: "صالح من أبناء إنبي، والأمر متوقف على الاحتياج الفني وموافقة حلمي طولان".

أحمد حجازي: سعيد بارتباط اسمي بالنادي الأهلي

عبر أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، عن سعادته بارتباط اسمه بالنادي الأهلي، بعد أخبار خلال الفترة الماضية عن رغبة القلعة الحمراء في التعاقد معه.

حجازي قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "لعبت مع الأهلي عامين، وقدمت كل ما لدي، وسعيد بارتباط اسمي بالعودة إلى القلعة الحمراء، وحب الجمهور لي".

وعن العودة للأهلي، قال حجازي: "لا أستطيع التعليق على أي شيء حاليًا، ولأنني مرتبط بعقد مستمر لمدة عامين مع وست بروميتش".

رمضان صبحي يتراجع ويطلب من الأهلي العودة لأوروبا

تراجع رمضان صبحي، جناح فريق النادي الأهلي، عن فكرة الاستمرار مع القلعة الحمراء، حيث طلب من مسؤوليه العودة مجددًا إلى أوروبا، من بوابة ناديه هيدرسفيلد الإنجليزي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رمضان صبحي تراجع خلال الفترة الماضية عن مسألة بقائه مع الأهلي، وطلب العودة مرة أخرى إلى أوروبا، لاستكمال مشواره الاحترافي.