أخبار الأهلي اليوم | تجديد عقد الغامدي، وعودة ميلويفيتش

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 12 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 12 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الأهلي يُجدد عقد الغامدي

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميًا تجديد عقد لاعبه فراس الغامدي لمدة 4 سنوات قادمة.

وأوضح تويتر الأهلي أن تجديد العقد جاء بتوصية من إدارة الكرة في النادي.

لاعب الوسط صاحب الـ21 عامًا من خريجي الفئات السنية في النادي، لكنه لم يلعب هذا الموسم سوى 24 دقيقة كانت أمام الفيصلي في أولى جولات الدوري السعودي.

ميلويفيتش يعود للدوري السعودي

يعود الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني السابق للنادي الأهلي إلى الدوري السعودي مجددًا بعدما أتم اتفاقه مع نادي الاتفاق على قيادته حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن ميلويفيتش سيحصل على مليون دولار تقريبًا مع وجود بند في عقده يُتيح تجديده لموسم جديد.

الإعلان الرسمي عن الأمر سيحدث عقب مباراة الاتفاق والأهلي في الدوري السعودي، حيث من المتوقع أن تكون آخر مباريات المدرب خالد العطوي.

الحمد يدعم الأهلي أمام الاتفاق

تلقى المدير الفني بيسنيك هاسي الضوء الأخضر من الجهاز الطبي في الأهلي لاستدعاء المدافع فهد الحمد لمباراة الاتفاق بعد تعافيه تمامًا من الإصابة.

الحمد شارك في مباراة السالمية الودية بهدف الوقوف على مستواه الفني والبدني، ومن المتوقع تواجده في قائمة الفريق لمباراة السبت القادم.

أليوسكي الأكثر لعبًا للتمريرات العرضية في الدوري السعودي

يُقدم إزجيان أليوسكي ظهير أيسر الأهلي الجديد أداءً قويًا في الدوري السعودي، وقد خطف إعجاب الجميع بمستواه في المباريات السبعة السابعة.

الدولي المقدوني حقق رقمًا جيدًا يتلخص بأنه اللاعب الأكثر لعبًا للتمريرات العرضية في الدوري هذا الموسم برصيد 58 تمريرة، يليه سعد بقير نجم أبها بـ44 تمريرة.