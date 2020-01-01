أخبار الأهلي اليوم | بلاغ جديد ضد مرتضى والاستفسار عن مصير دوري الأبطال

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 16 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 16 يوليو 2020 ..

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مدرب الأهلي: هدفنا التتويج بدوري الأبطال مهما كانت الظروف

أكد دافيد سيزا، المدرب المساعد للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على أنه رغم تصدر فريقه للدوري المصري، ولكنه لم يحسم المسابقة حتى الآن، متحدثًا عن التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

سيزا قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "لدينا هدف نتطلع إلى تحقيقه حاليًا وهو حسم مسابقة الدوري التى نمتلك أفضلية فيها عن باقي المنافسين، خاصة أن فارق النقاط يبقى لصالحنا، ولكن لا يمكن الجزم بحسم لقب البطولة حتى الآن".

وتابع: "نحن دائما نؤكد للاعبين أن الفريق الذي يرغب فى الفوز بالبطولات لابد أن يقاتل من أجل تحقيق هدفه المنشود بحصد البطولات والتواجد على منصات التتويج، ولا يلتفت لكل هذه الظروف، نعمل بقوة واجتهاد وتركيز من أجل تحقيق هدفنا وهو التتويج بدوري أبطال إفريقيا مهما كانت الصعوبات، ولا يشغلنا مكان إقامة مباراتي نصف النهائي والنهائي، أو درجات الحرارة العالية التي قد نخوض المباريات فيها، وعلينا ان نستمر في العمل بجدية وبدوافع قوية لاستكمال المشوار الإفريقي بنجاح دون النظر لأى عوائق أخرى".

فايلر يطمئن على جاهزية جميع اللاعبين بتقسيمة قوية

اطمئن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على جاهزية جميع اللاعبين، خلال تقسيمة كاملة، بعد حصول اللاعبين على العديد من الوحدات التدريبية الفتية والبدنية المتنوعة، منذ عودتهم للتدريبات في نهاية الشهر الماضي.

وحرص فايلر على الاطمئنان على جاهزية حمدي فتحي لاعب الوسط، بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها بقطع في غضروف الركبة.

وواصل محمد محمود لاعب الفريق تدريباته في صالة الألعاب الرياضية، على هامش التقسيمة، حيث يقوم بتنفيذ المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي تمهيدًا للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.

الأهلي يقدم بلاغًا جديدًا ضد مرتضى منصور بتهمة إشاعة الفوضى

أعلن النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن تقدمه ببلاغ رقم 11، ردًا على التجاوزات الجديدة التي صدرت من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

ونشر الموقع الرسمي للأهلي بيانًا جاء كالآتي:

"تقدم محمود الخطيب عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة النادي بالبلاغ رقم 11 إلى النائب العام تحت رقم 29246 عرائض المكتف الفني ضد رئيس نادي الزمالك وتجاوزاته غير الأخلاقية التي جاءت على لسانه أمس من خلال شاشة قناة نادي وحسابه الرسمي على فيس بوك وقناته على يوتيوب".

وتابع:"بل وهدد رئيس الزمالك أنه حال تطبيق القانون عليه فإن أنصاره وهم بالملايين على حد قوله بالفيديو لن يصمتوا في إشارة لإشاعة الفوضى في بلد سيادة القانون".

وواصل: "وجاء على لسانه أيضا عبارات تمس وطنية رئيس الأهلي وكيان ناديه والتي يشهد التاريخ عليها وقدم الخطيب مع بلاغه إسطوانة مدمجة تتضمن تجاوزات رئيس الزمالك التي فاقت كل الحدود، وعلى كل المستواتي وتركت علامات استفهام عديدة في اتجاعات مختلفة بسبب الصمت غير المبرر تجاه كل ما يرتكبه من جرائم سب وقذف وخوض في الأعراض وتشويه سمعة العائلات".

وختم الأهلي بيانه قائلًا: "يطالب رئيس الأهلي بحقه المشروع وعائلته، بل وحقوق كل المصريين الذين يسيئ إليهم ما يأتي على لسان رئيس الزمالك ويتنافى مع قيم المجتمع المصري والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، وبات نهجه يمثل خطرًا حقيقيًا على سلوك الشباب والنشء الذين يمارسون الرياضة في الأندية، خاصًة أنه يقوم ببث هذه التجاوزات الخارجة على شاشة قناة ناديه وحساباته الرسمية وتتناولها مواقع التواصل الاجتماعي".

الأهلي يستفسر من اتحاد الكرة عن طلب استضافة دوري أبطال إفريقيا

أجرى مسؤولو النادي الأهلي اتصالات باتحاد الكرة، من أجل الاستفسار عن آخر تطورات مكان إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تقدم أكثر من دولة بطلبات من أجل الاستضافة.

وطلبت مصر وتونس والمغرب استضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا، بعد اعتذار الكاميرون عن عدم الاستضافة خلال الوقت الحالي.