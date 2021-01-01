أخبار الأهلي اليوم | حقيقة رحيل الشحات .. وسبب استبعاد بانون من المغرب

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 19 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 19 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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الأهلي يعلق على الرغبة في رحيل حسين الشحات

علق سامي قمصان، المدرب العام لفريق النادي الأهلي، على الأخبار المتداولة حول رحيل حسين الشحات عن القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن التعاقد معه جاء بناء على طلب جماهيري.

قمصان قال خلال تصريحات تليفزيونية: "التعاقد مع الشحات جاء بناء على طلب الجماهير، وهو لاعب مميز وله دور كبير ومؤثر، وطبيعي أن يواجه سوء توفيق في بعض الفترات، والجميع ينتظر منه أن يسجل في كل مباراة".

مدرب المغرب يكشف سبب استبعاد بانون

كشف البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن سبب استبعاد بدر بانون مدافع النادي الأهلي، من قائمة أسود الأطلس.

خليلوزيتش قال خلال المؤتمر الصحفي: "المنافسة في مركز الدفاع كانت قوية بين شاكلا وباونو مايي، وفضلت شاكلا لأنه لديه بنية جسمانية قوية، بالإضافة إلى أنه يقدم مستوى جيد بالدوري الإسباني".

موعد عودة محمد محمود لتدريبات الأهلي

استقر الجهاز الطبي للنادي الأهلي، على موعد انتظام محمد محمود لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به بقطع في الرباط الصليبي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن محمد محمود سيبدأ المشاركة في التدريبات بداية من نهاية الأسبوع الأول من شهر إبريل المقبل.

موعد عودة مدرب حراس مرمى الأهلي

يعود البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، إلى القاهرة منتصب الأسبوع الجاري، من أجل قيادة تدريبات حراس مرمى الفريق، مع استئناف تدريبات الفريق يوم 23 مارس الجاري.

يانكون سافر إلى بلاده بعد حصول الفريق على راحة لمدة 5 أيام، وقرر السفر إلى بلاده لقضاء عدة أيام هناك، قبل العودة لقيادة تدريبات الفريق الأحمر.