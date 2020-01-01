أخبار الأهلي اليوم | انضمام سداسي الأحمر لمنتخب مصر وإصابة الصفقة الجديدة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 4 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 4 نوفمبر 2020.

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بكار ودونجا وأجانب .. صفقات متوقعة للأهلي والزمالك في الصيف الجاري

الاستعداد لموسم جديد سيكون مضغوط بشكل قوي للغاية بسبب التأجيل الذي لحق بالنسخة المنصرمة من الدوري المصري الممتاز والتي توج بها الأهلي وأضاف اللقب الـ42 في البطولة المحلية بتاريخه.

الأهلي والزمالك قطبا الكرة المصرية، يستعدان بقوة من أجل فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعم صفوفه من أجل المنافسة بقوة على البطولات سواء المحلية أو القارية خاصًة وأنهم دائمًا مشاركين في المحافل الإفريقية. (طالع التفاصيل)

الزمالك يحبط الرجاء ويصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بانتصار ثلاثي .. ويواجه الأهلي في النهائي

حقق فريق نادي الزمالك الفوز على نظيره الرجاء، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة الدولي، بعد تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

وبذلك يلاقي الزمالك نظيره الأهلي، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد برج العرب بالأسكندرية، مساء يوم 27 نوفمبر الجاري. (طالع التفاصيل)

سداسي الأهلي ينضم لتدريبات منتخب مصر

انضم سداسي الأهلي لمنتخب مصر اليوم الأربعاء في المعسكر التحضيري لمواجهتي توجو ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقيا يومي 14 – 17 نوفمبر الجاري.

وانضم كلًا من محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة، لتدريبات المنتخب المصري في استاد بتروسبورت.

إصابة طاهر محمد طاهر في مران المنتخب المصري

تعرض طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي الجديد لإصابة في تدريبات منتخب مصر المقامة حاليًا استعدادًا لمواجهتي توجو ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية يومي 14 - 17 نوفمبر الجاري.

واشتكى طاهر بالعضلة الأمامية في مران المنتخب المصري، وخضع لفحص طبي تحت إشراف الجهاز الطبي للفراعنة بقيادة الطبيب محمد أبو العلا.

موعد حسم صفقة سيرينو

أوضح الإعلامي أحمد شوبير وفقًا لمصادره، تفاصيل جديدة عن مفاوضات الأهلي مع جاستون سيرينو؛ لاعب صن داونز الجنوب إفريقي.

وأكد شوبير أن هناك رغبة لدى اللاعب بارتداء الفانلة الحمراء، لكنه أشار إلى أن الصفقة ستتم في يناير المقبل، على أن يتم قيده في القائمة الإفريقية بالدور الثاني.

وأوضح الإعلامي أن قيد سيرينو سيكون على حساب السنغالي أليو بادجي؛ مهاجم الفريق.

بانون يستغل تواجده بالقاهرة ويوقع للأهلي

أكد موقع "الصحيفة" المغربي أن بدر بانون؛ مدافع الرجاء المغربي، استغل تواجده في القاهرة رفقة بعثة فريقه، لمواجهة الزمالك، بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليتجه إلى مقر النادي الأهلي ويوقع على عقود ارتداء قميصه بداية من الموسم المقبل.

وأوضح الموقع المغربي أن اللاعب غادر المعسكر في سرية تامة وزار مقر القلعة الحمراء، وقام بالتقاط صور بالفانلة الحمراء، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة.

محمد شريف: الأهلي لم يبلغني بالعودة وأموال بيراميدز لا تغريني

أكد محمد شريف؛ لاعب الأهلي الذي انتهت إعارته إلى إنبي، أنه لم يتواصل معه أي من مسؤولي النادي لإخطاره بالعودة للفريق، موضحًا أن سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة، تواصل فقط مع وكيله ومع المدير الفني لإنبي حلمي طولان، وأخطرهما بعودته.

وقال شريف، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "لم يبلغني الأهلي بشكل شخصي بعودتي، لكنهم أخطروا وكيلي وحلمي طولان، أنا جاهز للعودة وواثق من المشاركة أساسيًا".

وبسؤاله عن موقفه حال تلقيه عرضًا من بيراميدز، أجاب: "جنيه بالأهلي أفضل من 10 خارجه، والمباراة بالأهلي بعشر مباريات خارجه، ولن أغير رأيي مهما مرت السنوات، فإذا اعتزلت بالأهلي ستظل الجماهير تتذكرني، عكس ما سيحدث إذا اعتزلت بأي فريق آخر".