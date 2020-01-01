أخبار الأهلي اليوم | انضمام الوافد الجديد لمنتخب مصر .. والإطمئنان على المصابين

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 27 أكتوبر

النادي الأهلي تمكن من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ويستعد في الوقت الحالي من أجل الوصول إلى منصات التتويج الإفريقية مرة أخرى.

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه بيتسو موسيماني وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم 27 أكتوبر 2020 ..

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أسباب الرحيل عن الأهلي وكواليس الخلافات .. رمضان صبحي يكشف أسرار الانتقال لبيراميدز

خرج النجم المصري رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي لتوضيح كافة الأمور المتعلقة برحيله عن القلعة الحمراء.

جاء هذا في لقاء تلفزيوني أكد خلاله رمضان صبحي أن عودته للأهلي في المستقبل ممكنة بالنسبة له، وتحدث خلاله عن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء وعلاقته بسيد عبد الحفيظ وأمير توفيق وكواليس انتقاله لبيراميدز وأسباب رفضه الاستمرار مع بطل الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

6 ناشئين في مران الأهلي الجماعي

قرر بيتسو موسيمياني المدير الفني للأهلي، تصعيد 6 لاعبين من الناشئين لتدريبات الفريق الأول الجماعية اليوم الثلاثاء.

وتواجد في مران اليوم كلًا من محمد حسام ميدو وفارس طارق من مواليد 2000، وأحمد عبدالقادر وعبدالرحمن أشرف مواليد 1999، وأحمد سيد عبدالنبي مواليد 2002 وأحمد نبيل كوكا مواليد 2001.

جلسة بين سيد عبدالحفيظ وطبيب الأهلي للاطمئنان على حالة المصابين

عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة منفردة مع خالد محمود طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين قبل الفترة الهامة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز يوم السبت المقبل على ملعب "السلام والأهلي".

انضمام الوافد الجديد للأهلي لقائمة منتخب مصر أمام توجو

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة مبدئية استعدادًا لمواجهة توجو في مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية يومي 14 و 17 نوفمبر المقبل.

وجاء ضمن الأسماء المعلنة طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب المنضم للأهلي من بداية الموسم الجديد بعد أداء مميز مع ذئاب الجبل خلال الفترة الأخيرة.