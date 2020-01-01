أخبار الأهلي اليوم | حقيقة مفاوضات اتحاد جدة مع ثنائي الأحمر وإكرامي يدافع عن نفسه من جديد

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 28 أكتوبر

النادي الأهلي تمكن من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ويستعد في الوقت الحالي من أجل الوصول إلى منصات التتويج الإفريقية مرة أخرى.

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه بيتسو موسيماني وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم 28 أكتوبر 2020 ..

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حقيقة المفاوضات مع ثنائي الأهلي المصري

أوضح أحمد صادق دياب؛ المتحدث باسم الاتحاد، حقيقة ما تردد عن دخول ناديه في مفاوضات مع ثنائي الأهلي المصري؛ محمود عبد المنعم "كهربا" وأليو ديانج.

وقال دياب، خلال تصريحاته لقناة "صدى البلد": "سوق الانتقالات الصيفية بالسعودية تم إغلاقه منذ أيام، وقائمتنا من الأجانب مكتملة، ومع احترامي لكهربا وديانج وكل من ارتبط اسمه بالاتحاد، لكن لا مجال للتعاقد مع أي لاعب في الفترة المقبلة".

فيديو | إكرامي: كلامي لا يتعارض مع ما قاله رمضان صبحي لكن البعض يتعمد فقدان الذاكرة

أبدى شريف إكرامي؛ حارس مرمى الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، استيائه من الزج باسمه من جديد في صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز، مبديًا استغرابه من تصريحات الإعلامي أحمد شوبير. ( طالع التفاصيل )

حقيقة مفاوضات الأهلي مع حارس الجيش

أكد محمد بسام؛ حارس مرمى طلائع الجيش، وجود مفاوضات من جانب مسؤولي الأهلي معه، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الحارس، خلال تصريحاته لإذاعة "أون تايم سبورتس": "هناك مفاوضات ودية، حدثت اتصالات بين إدارتي الناديين، لكنها لم ترتق إلى الجانب الرسمي، أتمنى أن تتم، فأنا أحلم باللعب مع الشياطين الحمر".

تقرير مغربي: السلطات المصرية طلبت تأجيل النهائي الإفريقي

يبدو أن نهائي دوري أبطال إفريقيا، على موعد مع تأجيل جديد للمرة الثانية، لكن هذه المرة بناءً على طلب من الجانب المصري. ( طالع التفاصيل )

تركي آل الشيخ يطلب إبعاد اسمه عن بيراميدز ومداخلة منتظرة لكشف الأسرار

استنكر تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، الزج باسمه بين الحين والآخر في قضايا نادي بيراميدز المصري، رغم عدم ملكيته له منذ عام. ( طالع التفاصيل )