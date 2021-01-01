أخبار الأهلي اليوم | المصري يستاء من طريقة الأحمر و"اللاعبون لا يقصرون"

أبرز أخبار الأهلي المصري اليوم 2 مارس 2021

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 2 مارس 2021.

إينو: لاعبو الأهلي لا يقصرون .. الإجهاد السبب

أرجع معتز إينو؛ لاعب الأهلي، تراجع أداء الفريق خلال الفترة الحالية إلى الإجهاد بعد خوض عديد المباريات خلال الفترة الماضية ما بين محلية وقارية وعالمية.

وقال إينو، خلال تصريحاته بقناة "أون تايم سبورتس": "الأهم خلال الفترة الحالية هو حصد النقاط من أجل مواصلة المنافسة، وهو ما يفعله الأهلي، لكن تراجع الأداء أمر وارد، فهو ليس تقصيرًا من اللاعبين، إنما بسبب الإجهاد لكثرة المباريات".

وأضاف: "الأهلي لديه دكة قوية، يمكن استغلالها بالدفع ببعض اللاعبين البدلاء وإراحة الأساسيين، وهذا سيخلق حالة من المنافسة بين اللاعبين".

المصري مستاء من طريقة الأهلي

أكد عدنان حلبية؛ عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن الأهلي دخل في مفاوضات مع لاعب الفريق كريم العراقي، في الوقت الذي يريد به ناديه تجديد عقده.

وقال حلبية، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "لم نتفاوض مع أي نادٍ مصري لبيع اللاعب، لكن كريم أخبرنا أن الأهلي يريد ضمه، لكنه لا يريد الصفقة بطريقة مباشرة من المصري، ونحن نرفض مثل هذه التصرفات غير اللائقة".

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