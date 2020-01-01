أخبار الأهلي اليوم | المستشار القانوني يقدم استقالته ويجهز الرد على المتجاوز

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 5 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 5 يونيو 2020 ..

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حسام عاشور يُعلن عدم الاعتزال ومصيره بين السعودية والبرتغال

أكد اللاعب حسام عاشور قائد الأهلي السابق رغبته في مواصلة التواجد داخل المستطيل الأخضر، معلنًا تراجعه عن قرار اعتزال كرة القدم الذي كان قد تم الحديث فيه من قبل.

وخرج لاعب الأهلي في فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ليصرح : "قررت الاستمرار في الملاعب". " اقرأ التفاصيل "

أول تعليق من أحمد فتحي بعد إصابة أسرته بفيروس كورونا

علق أحمد فتحي؛ الظهير الأيمن للأهلي المصري، على خبر إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد، متوجهًا بالشكر للجماهير على مؤازرتها له.

نورا زوجة لاعب الشياطين الحمر أعلنت قبل يومين إصابتها هي وابنتيها بالفيروس المستجد إلا أن التحاليل أثبتت سلامة فتحي. " اقرأ التفاصيل "

فايلر يرفض تدعيم دفاع الأهلي بلاعب الإنتاج الحربي

قرر مسؤولو النادي الأهلي، استبعاد فكرة التعاقد مع محمود البدري، مدافع نادي الإنتاج الحربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لعدم حاجة الفريق لجهوده.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، لم يطلب ضم البدري، ورفض تدعيم دفاع الفريق الأحمر، بعد فشل التعاقد مع أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش الإنجليزي، والمنتخب المصري.

ورفض حجازي العودة إلى الدوري المصري مرة أخرى، مفضلًا الاستمرار رفقة فريقه وست بروميتش الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

الخطيب يتابع خطة استعادة حقوقه المالية الخارجية

يحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على متابعة ملف استعادة مستحقات القلعة الحمراء بالخارج، بالإضافة إلى الديون المستحقة على النادي، خاصة وأن هناك مستحقات كبيرة مجمدة بالخارج.

ويأتي في مقدمة ملفات الأهلي مستحقاته لدى أندية ستوك سيتي الإنجليزي والنجم الساحلي والصفاقسي التونسيين، حيث يكثف الخطيب محاولاته لاسترداد الملايين المجمدة بالخارج.

استقالة المستشار القانوني للأهلي

تقدم محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي باستقالته من منصبه داخل القلعة الحمراء.

وجاءت استقالة عثمان على حسب أسبابه، هو لتمكنه من الرد على المتجاوز في حقه خلال الفترة الماضية.