أخبار الأهلي اليوم | "المباراة أمام ضمك يجب أن تُعاد"، ومعوض آل فتيل

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 28 أغسطس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 28 أغسطس 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الأهلي يُعوض آل فتيل بمدافع التعاون

أعلن الأهلي رسميًا تعاقده مع فهد الحمد مدافع التعاون في صفقة انتقال حر ليُعوض رحيل مدافعه محمد آل فتيل الذي انضم للنصر بعد فشل تجديد عقده مع الفريق الجداوي.

أنهت إدارة النادي #الأهلي إجراءات التعاقد مع المدافع #فهد_الحمد (٢٣ عاماً)، قادماً من نادي التعاون، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بعقد يمتد لـ ٤ سنوات قادمة💚⚽️ @F_alhamd16 pic.twitter.com/23YecWNrG2 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 27, 2021

ووقع الحمد صاحب الـ23 عامًا عقدًا يمتد لـ4 سنوات مع الأهلي، وكان اللاعب قد بدأ مسيرته مع النصر قبل أن ينتقل إلى التعاون ويلعب معه موسمين.

خبير قانوني: مباراة الأهلي وضمك يجب أن تُعاد

قال المحامي التونسي علي عباس المختص في القانون الرياضي والمنازعات الرياضية أن خطأ الحكم ماجد الشمراني في مباراة الأهلي وضمك يُعد فنيًا ويستوجب إعادة اللقاء أو جزء منه.

وأوضح قائلًا لصحيفة الاقتصادية السعودية "الخطأ الفني المؤثر له شروط، بأن يكون هنالك تطبيق خاطئ لإحدى قواعد اللعبة، في هذه الحالة التي حصلت في مباراة الأهلي وضمك، هنالك مخالفة للقاعدة رقم (8) التي تشترط عند الكرة للعب بعد الهدف أن يكون كل فريق في جهته والمنافس خارج الدائرة، هذه القاعدة لها علتها وهي أن تكون المنافسة نزيهة وكل فريق جاهز للدفاع في إطار التنافس".

أتم "أن يكون الخطأ مؤثرًا وهو بكل صراحة في هذه الوضعية مؤثر وتسبب في الهدف، لو كنت مسؤولًا سأعيد المباراة، لأنه خطا فني فادح لأن اللاعبين لم يعودوا إلى ملعبهم، وأيضا هناك لاعب أمام الدائرة بانتظار عودة لاعبي فريقه، في الأخير هناك لجنة هي من تقرر ولها قرارها قد يقول البعض هناك خطأ فني فادح والبعض قد يخالف هذا الرأي والاختلاف الحاصل على الموضوع الآن هو نفسه الذي سيحصل في اللجنة التي ستقرر".

في الأهلي .. مصائب قوم عند قوم فوائد

يُقال "مصائب قوم عند قوم فوائد"، وهذا ما ينطبق تمامًا في النادي الأهلي السعودي وتحديدًا مع اللاعب ليوبومير فيسا الذي كان قريبًا جدًا من الرحيل عن الفريق لولا فشل التعاقد مع أنسيلمو.

الأهلي حاول جاهدًا ضم نجم وسط الوحدة وكان مقررًا أن يُسجله بدلًا من فيسا، لكن المفاوضات فشلت تمامًا مما دعا الإدارة الأهلاوية لتأكيد بقاء اللاعب الروماني للموسم الجاري، أو على الأقل حتى فترة الانتقالات الشتوية.

"أنسيلمو نصراوي، ولهذا انسحب الأهلي من الصفقة"

الحديث عن أسباب انسحاب الأهلي من صفقة نجم الوحدة بعد مفاوضات طويلة. التفاصيل هنا

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