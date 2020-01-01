أخبار الأهلي اليوم | الكشف عن القميص الجديد .. ومعلول يكشف سر هدف السولية

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 11 ديسمبر

توج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد الفوز على غريمه الزمالك في المباراة النهائية، كما توج ببطولة كأس مصر على حساب طلائع الجيش، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020.

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خاص | جول يكشف .. هل تواصل الأهلي المصري مع السومة لضمه في يناير؟

انتشرت أنباء عدة خلال الأسابيع الماضية، حول اقتراب رحيل السوري عمر السومة مهاجم الأهلي عن الراقي بعد اقترابه من الدخول للفترة الحرة في عقده مع النادي. (طالع التفاصيل)

نسر ولون رمادي .. الأهلي يكشف عن قمصانه الثلاثة لموسم 2020-2021

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الجمعة عن قمصانه الثلاثة لموسم 2020-2021، وقد حمل التصميم الجديد من شركة أمبرو الإنجليزية بعض المفاجآت.

بطل الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي يستعد للدفاع عن لقبه الأول بمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد القادم، ومن المقرر أن يلعب بقميصه الجديد الذي جاء كالمعتاد باللون الأحمر.(طالع التفاصيل)

علي معلول يكشف سر هدف السولية في الزمالك

أكد علي معلول نجم النادي الأهلي على أن هدف عمرو السولية في مرمى الزمالك كان متفق عليه من قبل في تدريبات الفريق.

وقال معلول في تصريحات عبر قناة "سي بي سي": "هدف السولية تدربنا عليه أكثر من مرة مع المدرب موسيماني، أفسحنا له الطريق من أجل أن يحرز الهدف".

أسباب سياسية وأول الهابطين .. ماذا حدث في أول نسخة بتاريخ الدوري المصري؟

نسخة جديدة من مسابقة الدوري المصري تنطلق خلال ساعات قليلة، وذلك عندما تقام مباراة إنبي وأسوان في تمام الثانية والنصف ظهرًا، في افتتاح نسخة 2020-2021، وقبل انطلاق النسخة الجديدة، نستعرض سويًا تاريخ انطلاق الدوري عام 1948، وأبرز ما جاء فيه. (طالع التفاصيل)

رسميًا .. إقامة السوبر الإفريقي بقطر وتأجيله لصعوبة الاتفاق

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رسميًا اليوم الخميس، تأجيل مباراة كأس السوبر القاري إلى العام المقبل.

المباراة كان من المقرر أن تقام الشهر الجاري بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، في العاصمة المصرية "القاهرة"، لكن تم تأجيلها بناءً على اعتراضات من الفريق المغربي. " اقرأ التفاصيل "

فيديو | أغنية ساخرة عن نهائي إفريقيا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أغنية ساخرة للمطرب الشعبي طارق الشيخ، بين جماهير النادي الأهلي، بعد تتويج فريقها ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الزمالك.

الأهلي توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، على حساب نادي الزمالك، بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، باللقاء الذي جمع بينهما يوم 27 نوفمبر الماضي. " شاهد الفيديو من هنا "

تعرف على قائمة الأهلي والصفقات الرسمية والراحلين في ميركاتو صيف 2020

أُسدل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2020 في مصر بعد موسم استثنائي بسبب أزمة فيروس كورونا، وكعادته تواجد الأهلي بكل قوة في الميركاتو من أجل دعم صفوفه واستمرار سيطرته وهيمنته على كرة قدم الفراعنة.

تمكن الأهلي في الموسم المنقضي من تحقيق الثلاثية، كما تعاقد مع المدرب بيتسو موسيماني الذي يضع هدف الاستمرار على نفس المنوال أساسًا لمشروع طويل الأمد مع النادي الأحمر. " اقرأ التفاصيل "

دفاع حديدي وجوكر جديد .. تقييم ميركاتو الأهلي قبل الموسم الجديد

إنهاء أكثر من رائع في الموسم المنصرم بتحقيق الثلاثية، الأهلي تمكن مع الجنوب إفريقي بالعودة إلى منصات التتويج لدوري أبطال إفريقيا بعد الغياب منذ عام 2013 ، ليحقق اللقب التاسع في تاريخه.

ومن الطبيعي يسعى الفريق لتدعيم فريقه بصفقات من أجل الاستمرار في حصد البطولات، حيث حصد محليًا كلًا من الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، حيث أبرم الأهلي فقط 3 صفقات وهم طاهر محمد طاهر وبدر بانون وأحمد رمضان بيكهام. " اقرأ التفاصيل "