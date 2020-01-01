أخبار الأهلي اليوم | العويس يفتقد المجانين وأهداف لن تمل منها للسومة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 6 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 6 أغسطس 2020 ...

بالفيديو .. أهداف لن تمل منها | عمر السومة سفاح الأهلي أمام الاتحاد

يبقى اللاعب الدولي السوري عمر السومة واحدًا من أفضل المهاجمين الذين مروا على الكرة السعودية خلال المواسم الأخيرة، وبالتحديد منذ وصوله إلى نادي الأهلي السعودي في صيف 2014، ليؤكد على قيمته الفنية الكبيرة.

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وبعد مواجهة النادي الأهلي أمام الجار والمنافس التقليدي نادي الاتحاد، يبقى اللاعب الدولي السوري أحد أهم وأخطر العناصر التي يمتلكها الراقي في هذه المواجهة الصعبة. " شاهد أفضل أهداف السومة "

كورونا وإنذارات وكروت حمراء .. الغيابات تضرب "ديربي جدة" بين الأهلي والاتحاد

ديربي جديد ولكن هذه المرة في مدينة "جدة"، بين القطبين الاتحاد والأهلي، يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب "الجوهرة المشعة".

دائمًا يسيطر على "ديربي جدة" الحماس والإثارة والمتعة، كون المباراة هي بطولة خاصة بين الفريقين لزعامة مدينة جدة كرويًا بالفوز باللقاء.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز الغائبين من اللاعبين عن ديربي جدة ما بين إصابات أو إيقافات إدارية. " شاهد التفاصيل "

الأهلي يكثف جهوداته لتجهيز ماركو مارين

أجرى اللاعب الألماني ماركو مارين، كشفًا طبيًا دقيقًا، من أجل معرفة تشخيصه المبدئي، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، بهدف سرعة تجهيزه للمباريات المقبلة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، يسعى لتجهيز مارين، في ظل معاناة الفريق من النقص العددي، من خلال جلسات علاجية في العيادة الطبية في مقر النادي، يتخللها بعض الاختبارات والتمارين لتقوية العضلة المصابة.

العويس عن الفوز على الحزم: نفتقد صوت المجانين

عبر محمد العويس، حارس مرمى الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على الحزم، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 23 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

العويس كتب عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" قائلًا: "الحمد لله على الفوز خلال في أول مباراة بعد التوقف الطويل، ثلاث نقاط مهمة، شكرًا للجميع والقادم أفضل".

حارس الأهلي تابع: "افتقدنا صوت المجانين ونسأل الله أن نتجاوز هذه المرحلة بخيرها وشرها".