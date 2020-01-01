أخبار الأهلي اليوم | قيمة عقد فتوحي والاقتراب من لاعب نيويورك سيتي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 7 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 ...

قيمة عقد فتوحي مع الأهلي

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن قيمة تعاقد الأهلي مع المغربي إدريس فتوحي؛ لاعب الحزم، الذي انضم للراقي رسميًا أمس الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة بلغت قيمتها 1.5 مليون دولار للموسم الواحد، مع أفضلية تمديد العقد لموسم آخر، ليحصل على ثلاثة ملايين دولار في موسمين.

حسام البدري وجروس وباتشيكو .. أغرب قرارات لتعيين المدربين في الدوري المصري والسعودي

قرار مثير اتخذه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتعيين بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا للسويسري رينيه فايلر، جعل الجميع ينتظر النجاح لتجربة الجنوب إفريقي.

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هذا القرار يعد من أغرب القرارات حيث يعد موسيماني أول إفريقي غير مصري يتولى تدريب الأهلي في تاريخ القلعة الحمراء، وهو ما يضع عليه ضغط كبير في الوقت الحالي.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أغرب قرارات تعيين المدربين في الدوري المصري والسعودي. ( طالع التفاصيل )

تطورات موقف عمر السومة مع الأهلي

كشفت تقارير صحفية عن تطورات أزمة عمر السومة مهاجم الأهلي مع الفريق بعد رغبته في الرحيل عن النادي مؤخرًا.

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة"، أن اللاعب أبلغ الإدارة برغبته في الرحيل وهناك تحركات لتعويض اللاعب أو إثناءه عن الرحيل في الفترة المقبلة.

الأهلي يقترب من ضم لاعب نيويورك سيتي

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع ألكساندرو ميتريتسا لاعب نيويورك سيتي الأمريكي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياض"، أن الأهلي وصل لمراحل متقدمة للغاية مع النادي الأمريكي من أجل ضم اللاعب والإعلان عن الصفقة خلال أيام.