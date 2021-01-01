أخبار الأهلي اليوم | رسالة شكر للخطيب و"أقبل أن أكون احتياطيًا للشناوي"

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 29 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 29 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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رئيس الزمالك: شكرًا للخطيب، قراره ساعدنا كثيرًا

أكد عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك أن قرار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعدم التعاقد مع أي لاعب من الأبيض ساعدهم على تجديد عقود لاعبيهم، مشددًا على قوة العلاقة بين الناديين حاليًا. ( طالع التفاصيل )

الاتحاد السوداني يطلب حضور 1000 مشجع لمواجهة المريخ والأهلي

أكد حسن أبو جبل؛ سكرتير الاتحاد السوداني لكرة القدم، أنه تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي "كاف"، من أجل حضور ألف مشجع لمواجهة المريخ أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال أبو جبل، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "طلبنا أن يمنحنا كاف موافقة استثنائية لحضور عدد من الجمهور للمباراة، وننتظر الرد، نريد أن نتيح الفرصة للجمهور المصري لحضور المباراة، لذلك طلبنا حضور ألف، ونأمل أن نحصل على الموافقة".

أسامة نبيه: لا نحتاج للاعبين من الأهلي

يرى أسامة نبيه؛ المدرب العام للزمالك، أن فريقه مكتمل وليس بحاجة إلى لاعبين من غريمه الأهلي، موضحًا ما يميز الأخير.

وقال نبيه، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "الأهلي يتفوق على الزمالك في الجماعية، دائمًا ما يضم الزمالك لاعبين أفضل من الناحية الفردية، ينقصنا الاستقرار المالي والإداري والفني، إذ أنه عندما حدث ذلك حققنا لقب الدوري أكثر من مرة".

وأضاف: "أرى أن الزمالك لا يحتاج لأي لاعب من الأهلي، لدينا لاعبين مميزين في كافة المراكز، فمثلما يمتلك الأهلي محمد الشناوي، الزمالك لديه أبو جبل وجنش".

الهاني سليمان: أقبل أن أكون احتياطيًا للشناوي

أكد الهاني سليمان؛ حارس مرمى سموحة، أنه لا يمانع أن يجلس احتياطيًا في الأهلي، إذا تلقى عرضًا منه.

وقال سليمان، خلال تصريحاته لقناة "النهار": "لا أقبل أن أكون الحارس الثاني، لكنني قد أوافق في حالات استثنائية، كأن يحدث ذلك في الأهلي، أكون الحارس الاحتياطي لمحمد الشناوي وأدخل في منافسة معه، لكن لم أتلق أي عرض رسمي من الأهلي".