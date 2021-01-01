أخبار الأهلي اليوم | موعد عودة السومة وفلادان يرفض تحميل الظروف الخارجية مسؤولية الفريق

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 21 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 21 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

"الأهلي يطلب الستر"

ناشد الإعلامي وليد الفراج محبي النادي الأهلي السعودي لدعم النادي خلال الفترة المقبلة ماديًا، كونه يمر بأصعب فتراته المالية، مؤكدًا أن هناك عزم على تعديل أوضاع فريق الكرة. ( طالع التفاصيل )

موعد عودة السومة

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن السوري عمر السومة؛ لاعب الأهلي، سيطير إلى البحرين غدًا الإثنين، للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، الذي يواجه خلاله البحرين وإيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن السومة سيعود إلى جدة في 31 من مارس الجاري.

فلادان يرفض التحدث عن الظروف الخارجية

رفض الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي، تحميل الظروف الخارجية مسؤولية هزيمة فريقه أمام الفتح بالأمس برباعية مقابل هدف وحيد، مرجعًا الأمر إلى عدم التوفيق.

وقال فلادان، خلال تصريحاته للقنوات "الرياضية السعودية": "لا أريد الحديث عن أي شيء سوى المباراة، لماذا هُزمنا؟ لأن التوفيق لم يحالفنا وفقط، فالظروف لم تساعدنا رغم أننا قدمنا شوط ثانٍ جيدًا".

الإفلاس وعيد الميلاد .. أسباب غير منطقية تسببت في فشل تجارب احترافية للاعبين عرب

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