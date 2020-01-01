أخبار الأهلي اليوم | الرغبة في ضم كريم طارق .. ومسحة طبية قبل السفر للمغرب

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 11 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر تغيير النادي الأهلي الجهاز الفني برحيل السويسري رينيه فايلر، والتعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 11 أكتوبر 2020 ..

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كريم طارق: أمتلك عروضًا من الأهلي والزمالك وبيراميدز

كشف كريم طارق، لاعب بتروجيت المعار لنادي طلائع الجيش، عن تلقيه العديد من العروض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تألقه بشكل كبير مع فريقه.

طارق قال خلال تصريحات لقناة صدى البلد: "أمتلك عروضًا من الأهلي والزمالك وبيراميدز، وأيضًا من بعض الأندية الأخرى التي تريد ضمي، ولكني لا أعرف موقف بتروجيت من بيعي حال صعوده إلى الدوري الممتاز".

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز

استقر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة بيراميدز، بالجولة 33 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "قفشة".

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"، جونيور أجايي، حسين الشحات.

الأهلي يجري مسحة طبية لرحلة المغرب

أجرى فريق النادي الأهلي، مسحة طبية صباح اليوم الأحد، استعدادًا للسفر إلى المغرب، من أجل مواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا للبروتوكول الطبي الذي ينص عليه الاتحاد الإفريقي "كاف"، للتعايش مع فيروس كورونا، خضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني للمسحة الطبية، قبل السفر إلى المغرب يوم الثلاثاء المقبل.

مدحت شلبي يعود للتعليق على مواجهة الأهلي وبيراميدز

يعود المعلق الرياضي مدحت شلبي، من أجل التعليق على مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري الممتاز، والمقرر لها مساء اليوم الأحد.

المباراة سيتم إذاعتها على قناة أون تايم سبورتس، حيث يقدم الاستوديو الإعلامي أحمد شوبير، ويعلق على القناة الصوتية الأولى مدحت شلبي والثانية أيمن الكاشف.