أخبار الأهلي اليوم | الرد على الزمالك ومناقشة الحالة المالية

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 28 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 28 مايو 2020 ..

رسميًا .. إصابة المدير الفني لاتحاد الكرة المصري بفيروس كورونا

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن نتيجة عينة محمود سعد المدير الفني للاتحاد بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.(طالع التفاصيل)

الأهلي: المحكمة الرياضية لن تنظر في شكوى الزمالك بشأن لقب "القرن"

أكد حلمي عبدالرازق المستشار القانوني بالنادي الأهلي أن المحكمة الدولية الرياضية لن تنظر شكوى الزمالك بشأن لقب القرن.

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وكان الزمالك قد أعلن أحقيته في الحصول على لقب نادي القرن الماضي، بكونه الأكثر تتويجًا وقت إعلان اسم النادي وقتها.

الخطيب يناقش الحالة المالية في النادي الأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعًا مع الإدارة المالية من أجل مناقشة السيولة المتواجدة في الوقت الحالي والترتيب للظروف المقبلة.

وذهب الاجتماع للنقاش على نتائج المرحلة الحالية من توقف النشاط الرياضي وأن هناك عوائد أم لا من الناحية المادية للأهلي في المرحلة المقبلة.

أزارو مطلوب في الشباب السعودي

كشف تقارير صحفية مغربية، أن نادي الشباب السعودي يرغب في التعاقد مع وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن الاتفاق السعودي المعار إليه اللاعب حتى نهاية الموسم، لا يرغب في استمرار أزارو في الموسم الجديد.