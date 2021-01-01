أخبار الأهلي اليوم | 7 غيابات في قمة الزمالك .. وعشاء معلول الدبلوماسي

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 11 إبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 11 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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علي معلول يحضر عشاء دبلوماسي بدعوة من رئيس تونس

حضر علي معلول، الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي، عشاءً دبلوماسيًا أمس السبت، بدعوة من قيس سعيد رئيس تونس، المتواجد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الوقت الحالي.

وأشار موقع في الجول إلى أن الدعوة جاءت لرفع الحالة المعنوية لعلي معلول، تزامنًا مع تطور إصابته في مرحلة تأهيله للعودة من الإصابة التي يعاني منها بتمزق في العضلة الخلفية.

الأهلي يفقد 7 لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري

يخوض فريق النادي الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك، وهو يعاني من نقص عددي كبير، حيث وصل عدد اللاعبين الذين لن يشاركوا 7 لاعبين.

الأهلي سيدخل مباراة الزمالك بدون كلًا من "علي معلول، ومحمود وحيد ومحمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد، بالإضافة لجونيور أجايي الذي تعرض للإصابة مؤخرًا".

الأهلي يتعاون مع الجامعة الأمريكية

عبر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية، من أجل إطلاق مشروع تعليمي مشترك بين الجانبين، في إطار الدور المجتمعي والخدمي الذي يقوم به النادي.

وقال الخطيب في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم بمقر النادي اليوم: "هذا اليوم من الأيام السعيدة للنادي الأهلي، الذي لا يتوقف دوره على الجانب الرياضي فقط، ولكنه يمتد إلى الدور الخدمي والمجتمعي".

موسيماني يجهز بيكهام للمشاركة أمام الزمالك

يجهز الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، اللاعب أحمد رمضان بيكهام، من أجل المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك بشكل أساسي، بعد تأكد غياب محمد هاني للإصابة.

بيكهام شارك في المباراة الأخيرة للأهلي أمام سيمبا التنزاني، بالجولة الختامية ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل إصابة محمد هاني الظهير الأيمن الأساسي للفريق.