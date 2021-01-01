أخبار الأهلي اليوم | مفاوضات مع مهاجم القوة الجوية العراقي وموعد عودة معلول

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 7 إبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 7 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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مهاجم القوة الجوية: الأهلي فاوضني

أكد أيمن حسين؛ مهاجم القوة الجوية العراقي، أن الأهلي دخل في مفاوضات معه في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن الصفقة تعرقلت.

وقال اللاعب، خلال حواره مع صحيفة "الرياضية" السعودية: "جرت مفاوضات غير مباشرة بيني وبين الأهلي في فبراير الماضي من خلال بعض الوكلاء، لكنها لم تكتمل بسبب بعض العراقيل".

عمر رضوان: الأهلي لم يطلبني

نفى عمر رضوان؛ حارس مرمى أسوان الحالي والأهلي السابق، وجود أي مفاوضات بينه وبين مسؤولي القلعة الحمراء، مؤكدًا أن هدفه الدائم هو الحصول على فرصة مشاركة.

وقال رضوان، خلال تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لم يتواصل معي أحد من الأهلي للعودة، لكنني بالطبع أتمنى أن أعود له كحارس كبير وأشارك في المباريات بصفة دائمة، وليس للجلوس احتياطيًا".

موعد عودة معلول

كشف مصدر بالنادي الأهلي لموقع "في الجول" المصري موعد عودة التونسي علي معلول؛ ظهير أيسر الفريق، للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وقال المصدر: "معلول أمامه 21 يومًا للعودة، التمزق التأم بنسبة 70%، ويتحسن يومًا تلو الآخر".

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