أخبار الأهلي اليوم | تعليق وكيل محمد محمود على إصابته وأزارو يعود للاتفاق

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 7 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر تغيير النادي الأهلي الجهاز الفني برحيل السويسري رينيه فايلر، والتعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 ..

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وكيل محمد محمود عن إصابته: اسألوا الأهلي

اكتفى نادر شوقي؛ وكيل أعمال محمد محمود؛ لاعب الأهلي، بتعليق مقتضب حول ما تردد عن إصابة اللاعب في غضروف الركبة.

وقال شوقي، خلال تصريحاته لقناة "صدى البلد": "هل سيعود للتدريبات؟ ربنا يسهل سنرى، واسألوا الجهاز الفني للأهلي، اللاعب بصحة جيدة، وأي شيء عنه اسألوا الأهلي فقط".

المقاصة يعترف بمفاوضات الأهلي مع محمد إبراهيم

أكد محمد عبد السلام؛ رئيس نادي مصر للمقاصة، أن مسؤولي الأهلي فتحوا خط تفاوض للتعاقد مع صانع الألعاب محمد إبراهيم.

وقال عبد السلام، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت" الإذاعية: "أحد مسؤولي الأهلي تواصل معي، لكنه ليس محمود الخطيب، لكنها مجرد خطوة، ولم تحسم الصفقة بعد، ولا أعلم ما ستؤول إليه الأيام المقبلة".

خاص | لم يعد من الممنوعين .. الأهلي والاتفاق يتفقان على صفقة أزارو

نجح مسؤولو نادي الاتفاق السعودي في الحصول على موافقة نظرائهم في نادي الأهلي المصري، للحصول على خدمات المهاجم المغربي وليد أزارو، بشكل نهائي. ( طالع التفاصيل )

حسام البدري وجروس وباتشيكو .. أغرب قرارات لتعيين المدربين في الدوري المصري والسعودي

قرار مثير اتخذه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتعيين بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا للسويسري رينيه فايلر، جعل الجميع ينتظر النجاح لتجربة الجنوب إفريقي.

هذا القرار يعد من أغرب القرارات حيث يعد موسيماني أول إفريقي غير مصري يتولى تدريب الأهلي في تاريخ القلعة الحمراء، وهو ما يضع عليه ضغط كبير في الوقت الحالي.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أغرب قرارات تعيين المدربين في الدوري المصري والسعودي. ( طالع التفاصيل )