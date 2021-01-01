أخبار الأهلي اليوم | ميسي سبب استبعاد بانون من المغرب وموقف بواليا

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 8 إبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 8 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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استبعاد بانون من منتخب المغرب بسبب ميسي

أوضح وحيد خليلوزيتش؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، أسباب استبعاد بدر بانون؛ محترف الأهلي، من معسكر أسوط الأطلس الأخير.

وقال خليلوزيتش، خلال تصريحاته لـ"راديو مارس" المغربي: "بانون لاعب مميز ويقدم مستوى جيد مع الأهلي باستثناء المباراة الأخيرة أمام المريخ، وبالفعل كان معنا في القائمة الأولية، لكنني قررت استبعاده لضم سفيان شاكلا؛ لاعب خيتافي الإسباني".

وأضاف: "شاكلا أفضل بالنسبة لي لأنه يواجه لاعبين كميسي وبنزيما وسواريز".

موقف بواليا

شارك والتر بواليا؛ مهاجم الأهلي، في مران اليوم، بصورة طبيعية، بعدما كان قد تعرض لكدمة خلال مران الأمس.

وأثبت المهاجم جاهزيته للمباراة المقبلة أمام سيمبا التنزاني، ضمن الجولة السادسة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

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