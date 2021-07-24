أخبار الأهلي اليوم | راتب باولينيو، وحسم مستقبل ميتريتسا

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 24 يوليو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 24 يوليو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

التفاصيل المالية لتعاقد الأهلي مع باولينيو

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية النقاب عن التفاصيل المالية لتعاقد الأهلي مع النجم البرازيلي باولينيو.

حيث أفادت أن العقد يمتد لثلاثة مواسم، وأن نجم برشلونة سابقًا سيحصل على 3.5 مليون دولار في الموسمين الأول والثاني و2 مليون في الموسم الثالث من العقد.

القيمة الإجمالية للصفقة حسب تلك الأرقام ستصل إلى 9 ملايين دولار أمريكي، علمًا أن اللاعب انضم للأهلي مجانًا بعد فسخ عقده مع ناديه السابق.

النصر يُنافس الأهلي على مدافع ليدز يونايتد

كشفت صحيفة البلاد السعودية عن تنافس النصر والأهلي على خدمات المقدوني إزجيان أليوسكي مدافع ليدز يونايتد الإنجليزي.

المدافع صاحب الـ29 عامًا مرتبط بعقد سينتهي بنهاية يوليو الجاري مع ليدز يونايتد، وقد حاولت عدة أندية أوروبية التعاقد معه مثل روما وجلطة سراي إلا أن عدم الاتفاق على التفاصيل المالية حال دون ذلك.

البلاد أوضحت أن حاجة الفريقين لظهير أيسر دفعتهما للدخول في صراع للفوز بتوقيع أليوسكي، إلا أن مصادر أخرى أفادت أن الأهلي هو الأقرب لضمه خاصة بعد تعاقد النصر مع راميرو فونيس موري مدافع فياريال.

الأهلي يُواجه الصفاقسي وديًا

أعلن النادي الأهلي عن مواجهة الصفاقسي التونسي وديًا يوم الأحد القادم، وذلك في ثالث مبارياته الودية خلال معسكره الإعدادي للموسم الجديد والمقام حاليًا في تونس.

الفريق استأنف تدريباته يوم أمس الجمعة بعد فوزه على حمام سوسة التونسي 2-1 وديًا، وقد جاءت التدريبات استرجاعية وأخرى خفيفة.

حسم الأمر نهائيًا .. هاسي يستقر على مصير ميتريتسا مع الأهلي

انتهى الأمر وحسم هاسي مصير الجناح ميتريتسا مع الأهلي. التفاصيل هنا

فعلها الأهلي .. الراقي يعلن عن التعاقد مع البرازيلي باولينيو

الأهلي يحسم الصفقة الكبرى لصالحه ويُعزز نجوم الدوري السعودي بنجم جديد. التفاصيل هنا