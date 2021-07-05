أخبار الأهلي اليوم | شكوى جديدة في الفيفا، وانقلاب في موقف آل فتيل

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 5 يوليو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 5 يوليو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ماركو مارين يشكو الأهلي للفيفا

كشفت صحيفة عكاظ السعودية النقاب عن شكوى تقدم بها ماركو مارين لاعب وسط الأهلي ضد ناديه في الفيفا لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

الصحيفة أوضحت أن الأهلي لا يُريد استمرار اللاعب الألماني معه للموسم القادم ويبحث عن طريقة للتخلص منه.

انقلاب كبير في موقف آل فتيل

بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل والانضمام إلى النصر، كشفت صحيفة البلاد السعودية عن انقلاب كبير في موقف محمد آل فتيل من البقاء مع الأهلي.

الصحيفة أوضحت أن النادي الجداوي بات قريبًا جدًا من تجديد عقد مدافعه السعودي بعد تعثر المفاوضات في البداية لوجود خلاف مالي بين العرض والطلب، إذ طلب اللاعب الحصول على 5 ملايين ريال سنويًا فيما توقف عرض الأهلي عند 3 ملايين بعدما كان 2.5 مليون في البداية.

عقد آل فتيل انتهى فعلًا مع الأهلي وهو لاعب حر حاليًا وقد ارتبط بالانضمام إلى النصر، لكنه أصبح قريبًا الآن من تجديد عقده والبقاء في جدة.

رسميًا | مدافع الأهلي إلى التعاون

أعلن التعاون مساء أمس تعاقده مع يزيد البكر مدافع الأهلي وتوقيعه لعقد يمتد لـ3 سنوات قادمة.

وقدم التعاون شكره لإدارة الأهلي لحُسن تعاونها معهم في إتمام الصفقة، كما قدم الظهير الأيمن شكره للمسؤولين والمدربين واللاعبين الذين عمل معهم خلال عاميه في الأهلي وتمنى التوفيق للنادي.

شكراً جماهير #الأهلي

شكراً زملائي اللاعبين

شكراً إدارات ورجالات النادي

عامان قضيتها بينكم بكل حب، اجتهدت لأقدم كل شيء لهذا الكيان الكبير

واليوم أودعكم بكل الحب الذي استقبلتوني به متمنين لكم التوفيق بإذن الله @ALAHLI_FC pic.twitter.com/UpVAf2IBD0 — يزيد البكر (@Yazeedalbakr_95) July 4, 2021

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