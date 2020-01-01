أخبار الأهلي اليوم | التوصل إلى اتفاق مع فايلر وموعد عودة محمد محمود للتدريبات

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 26 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 25 يونيو 2020 ..

كشف موعد عودة محمد محمود للتدريبات

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن محمد محمود، لاعب الفريق يحتاج عشرة أيام على الأكثر؛ للدخول في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

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وأضاف عبد الحفيظ، أن حالة محمد محمود تحسنت كثيرًا، وبات قريبًا للغاية من إعلان جاهزيته وفقًا لنتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها موخرًا.

فايلر على تواصل يومي مع الـفريق

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه على تواصل دائم مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، لاطلاعه على كافة المستجدات الخاصة بالفريق بعد العودة للتدريبات الجماعية.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي صباح اليوم الجمعة، أن فايلر يتابع كل كبيرة وصغيرة خاصة بالفريق، وعلى تواصل دائم مع جهازه المعاون.

طبيب الأهلي يطمئن على اللاعبين

حرص خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تنفيذ بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية، قبل انطلاق المران الذي بدأ في الثامنة والنصف صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص طبيب الأهلي على قياس درجات الحرارة للجهاز الفني واللاعبين فور وصولهم إلى مقر النادي قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على سلامة الجميع وجاهزيتهم، وفقًا للبرنامج الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة.

الأهلي يتوصل إلى اتفاق لتجديد عقد فايلر

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي توصل لاتفاق نهائي مع مدرب الفريق السويسري رينيه فايلر لتجديد تعاقده.

وقال "شوبير" عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراد.. الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع فايلر".

كما كشف مهيب عبد الهادي عن أن فايلر وافق للتجديد للأهلي في اتفاق شبه نهائي.