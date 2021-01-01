أخبار الأهلي اليوم | تحديد موعد عودة معلول .. والمطالبة بمعاقبة موسيماني

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 11 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 11 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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ثنائي الأهلي يخضع لفحص المنشطات

خضع ثنائي فريق الأهلي ياسر إبراهيم والنيجري جونيور أجايي للكشف عن المنشطات، عقب انتهاء مباراة الفريق الأحمر أمام الإسماعيلي.

وجاء اختيار الثنائي ياسر إبراهيم وجونيور أجايي بطريقة عشوائية، وذلك حسب قوانين المنظمة الدولية للمنشطات والاتحاد الدولي "فيفا".

الأهلي: معلول ينتظم في التدريبات الجماعية السبت

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر، سينتظم في التدريبات الجماعية يوم السبت المقبل، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي، والذي خضع له الأيام الماضية.

معلول كان يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني، بنصف نهائي كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر فبراير الماضي.

الأهلي يستعد لافتتاح فرعه الجديد بالأقصر

انتهت شركة "استادات" من التجهيزات واللمسات الأخيرة الخاصة بفرع النادي الأهلي بمدينة الأقصر، وذلك ضمن مشروعات الوحدة الاقتصادية بين الأهلي والشركة.

ويفتتح محمود الخطيب رئيس الأهلي الفرع الجديد اليوم الخميس، بحضور سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات والعضو المنتدب للشركة، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

الإسماعيلي يطالب بمعاقبة موسيماني

طالب علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، بمعاقبة بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، بعد ما وصفه بالتهكم على حارس الفريق الأصفر.

وحيد قال خلال تصريحات تليفزيونية: "موسيماني مدرب كبير، ولكنه تهكم على حارس الإسماعيلي في تصرف غريب، وأطلب من لجنة الانضباط بمعاقبته".