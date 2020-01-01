أخبار الأهلي اليوم | التجديد للمسيليم وشرط التنازل عن عسيري

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 27 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 27 يوليو 2020 ...

الحسم المتصاعد .. وسيلة الأهلي للضغط على دجانيني

مازالت أزمة المهاجم دجانيني تفاريس مستمرة مع ناديه الأهلي السعودي، وقد لجأت الإدارة لسلاح جديد بهدف الضغط على مهاجم الرأس الأخضر.

دجانيني كان قد امتنع عن العودة إلى السعودية رغم انتهاء الحظر الجوي في بلاده، وقد هدد وكيله بفسخ عقده مع النادي اعتراضًا منه على خصم 50% من راتبه خلال الأشهر التي شهدت توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا. " اقرأ التفاصيل "

إدارة الأهلي تشترط 5 ملايين للتنازل عن عسيري

اشترطت إدارة النادي الأهلي، الحصول على مبلغ 5 ملايين، من أجل التنازل عن المدة المتبقية من عقد اللاعب عبد الفتاح عسيري الذي انتقل إلى النصر مؤخرًا، بعدما رفضت عرض النصر الذي وصل إلى 2.5 مليون ريال.

ويسعى مسؤولو نادي النصر للوصول إلى اتفاق مع الأهلي، بشأن الحصول على خدمات عبد الفتاح عسيري بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل الاستفادة منه ببطولة دوري أبطال آسيا.

الأهلي يجدد عقد ياسر المسيليم

أكدت تقارير صحفية على أن النادي الأهلي نجح في حسم ملف تجديد ياسر المسيليم حارس مرمى الفريق، لمدة 3 سنوات قادمة.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن الأهلي جدد عقد المسيليم لمدة 3 مواسم، في انتظار الإعلان بشكل رسمي عن التجديد.

فلادان يضع اهتمامه على تجهيز معتز هوساوي

وضع الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للأهلي، عينه على تجهيز معتز هوساوي مدافع الفريق، من أجل الاعتماد عليه خلال باقي مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن فلادان يتابع حالة هوساوي الصحية واللياقية بشكل يومي بالتنسيق مع الجهاز الطبي، لإعداده بشكل جيد قبل 4 أغسطس المقبل، في مواجهة الحزم.