أخبار الأهلي اليوم | رسالة منصور بن مشعل، وتصريحات الرئيس عن رحيله

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 24 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 24 أغسطس 2020 ...

اجتماع يضم العديد من "الأهلاوية" في منزل عضو الشرف خالد أبو راشد

اجتمع عدد من أعضاء شرف النادي الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية ورؤساء سابقين ومجموعة من الإعلاميين في منزل المحامي خالد أبو راشد عضو شرف النادي للنقاش حول أوضاع النادي وطرق دعمه.

المزيد من الفرق

وأكد عبد الإله مؤمنة رئيس النادي أن الأمير منصور بن مشعل لم يبتعد عن الفريق، مضيفًا "الأمير منصور لم يبتعد عن النادي، بل مجرد ترك الإشراف عن فريق الكرة لعدة ظروف، لكنه أساس تحقيق طموحات الجماهير الأهلاوية وفي المستقبل القريب".

أضاف "الأمير منصور لا ينتظر منصب بل هو ركيزة أساسية في الأهلي سواء في عهد الإدارة الحالية أو السابقة أو التالية، دورنا الأساسي الذي سنقوم به جميعًا هو حب الكيان ودعمه، الأهلي لم يعتد سوى المنافسة وسيعود لذلك بتكاتف ودعم الجميع، والباب مفتوح للجميع ليُساعد".

الاتحاد الآسيوي يدرس مشاركة اللاعبين الجدد بدوري الأبطال

أخبار جيدة للنادي الأهلي بشأن دوري أبطال آسيا، إذ سيتمكن من قيد مدافعه الجديد. التفاصيل هنا

بعد استقالته .. منصور بن مشعل يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي

المشرف العام على الكرة سابقًا في الأهلي يُودع الجماهير برسالة مهمة. التفاصيل هنا

رسميًا .. تطبيق تقنية "فار" في دوري أبطال آسيا

تقنية الفيديو ستُطبق في مباريات دروي أبطال آسيا التي ستقام في قطر. التفاصيل هنا

الأهلي يفقد مدافعه أمام ضمك، وتحذير قوي من ميلويفيتش للاعبيه

الأهلي يُواصل استعداداته لمواجهة ضمك في الدوري السعودي، ومدافعه لن يلعب للمباراة الثانية على التوالي. التفاصيل هنا

الاتحاد الآسيوي يؤمن سكن فرق دوري الأبطال .. وطلب خاص من السعودية

تطورات في ملف استعدادات الأندية السعودية للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2020. التفاصيل هنا