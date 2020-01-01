أخبار الأهلي اليوم | العويس يثير الجدل وميلويفيتش يضم 6 شباب

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 30 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 30 يوليو 2020 ...

فيديو .. العويس يثير انقسامًا بين جمهور الأهلي والنصر

تسبب فيديو نشره محمد العويس؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، في إحداث انقسامًا وحالة من الشد والجذب بين جمهور الراقي والنصر السعودي.

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حارس المرمى صاحب الـ28 عامًا يرتبط بعقد مع النادي الجداوي ينتهي بنهاية موسم 2021-2022، ووفقًا لعديد التقارير فلديه مستحقات مالية متأخرة لدى الراقي، ينتظر الحصول عليها، وهو ما سبب حالة من الجدل، خاصةً بعد الفيديو الذي نشره. " اقرأ التفاصيل "

سوزا يشارك في تدريبات الأهلي لأول مرة

شهدت تدريبات النادي الأهلي، مشاركة البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب وسط الفريق لأول مرة، بعد غياب الفترة الماضية، بسبب معاناته من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وشارك دي سوزا في تدريبات الأهلي بعد انتهاء فترة عزله في منزله منذ عودته إلى جدة في وقت سابق، بعد اكتشاف إيجابية عينة سحبت منه لدى وصوله من بلاده.

ميلويفيتش يعوض غيابات الأهلي بـ6 لاعبين

قرر الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للأهلي، تعويض غيابات الفريق، قبل عودة نشاط الدوري السعودي للمحترفين، حيث يغيب 6 لاعبين وهم "الجزائري يوسف بلايلي، والرأس الأخضري دجانيني تافاريس، والرباعي سلمان المؤشر وحسين المقهوي ومهند عسيري ونوح الموسى" بسبب عدم جاهزيتهم.

ميلويفيتش طلب ضم السداسي الشاب "عبد الرحمن الصامطي وحسن العلي وأحمد بصاص وزياد الجهني وهيثم عسيري وأحمد النخلي"، بعد انتهاء ارتباطهم مع منتخب الشباب.

رسميًا .. اتحاد الكرة السعودي يلاحق من رصد البطولات

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، رسميًا اليوم الأربعاء، تحركه واتخاذه الإجراءات القانونية تجاه من رصد البطولات مستغلًا شعار الاتحاد، نافيًا علاقته بالمنشور الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قام أحد الأشخاص خلال الأيام الماضية برصد عدد بطولات الأندية السعودية على مدار 60 عامًا مضت، ونشرها باسم اتحاد كرة القدم، لكن تبرأ الأخير منها. "اقرأ التفاصيل"