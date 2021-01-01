أخبار الأهلي اليوم | تلبية طلب موسيماني، وحل مشكلة إهدار الفرص

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 9 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 9 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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وكيل كهربا ينفي نية الأهلي التخلص منه

أكد أحمد يحيى أن موكله محمود عبد المنعم كهربا ملتزم تمامًا بالعقوبة المفروضة عليه من ناديه الأهلي، مشيرًا إلى أن كل الحديث عن نية النادي التخلص منه وتسويقه عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأضاف لموقع في الجول المصري "اللاعب ملتزم بتنفيذ العقوبة وقراره هو الاستمرار مع الأهلي، والمسؤولون في الأهلي يتعاملون مع القضية بنفس المبدأ. كل القصص التي يتداولها الإعلام كاذبة وغير صحيحة".

تابع "لو كان قرار الأهلي هو رحيل اللاعب كان سيعلن ذلك من البداية، فهل يعقل أن يتعرض اللاعب لعقوبتين مرة بالتجميد لمدة شهر ومرة بالاستغناء النهائي، لم أبدأ تسويق اللاعب في دوريات خليجية أو أجنبية لأن كهربا يريد الاستمرار في تجربته مع الأهلي بقوة ودون أدنى درجة من الشك والتفكير".

الأهلي يُلبي طلب موسيماني ويُحدد موعد السفر إلى الكونغو

أفادت مصادر صحفية أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لبى طلب المدير الفني بيتسو موسيماني بشأن السفر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب على متن طائرة خاصة.

وقرر النادي توجه البعثة إلى الكونغو يوم السبت القادم استعدادًا للمباراة التي ستُلعب لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.

ولم يُحدد بعد توقيت انطلاق الرحلة من مطار القاهرة الدولي، إذ مازال الجهاز الفني يُفاضل بين السفر صباحًا أو مساءً بعد المران.

موسيماني يُحاول إيجاد الحلول لمشكلة إهدار الفرص

خصص بيتسو موسيماني جزءًا من تدريبات الأهلي الأخيرة لعلاج مشكلة إهدار الفرص في المباريات مؤخرًا، وذلك بمنح لاعبي المنظومة الهجومية تعليمات خاصة والتأكيد عليهم بالتحلي بالمزيد من التركيز والهدوء أمام المرمى وكذلك عدم التردد واختيار التوقيت السليم للتسديد تجاه المرمى.

وشرح المدرب الجنوب أفريقي للاعبين الأخطاء التي وقعوا فيها في المباريات الأخيرة وخاصة ضد فيتا كلوب، داعيًا إياهم لتفادي تلك الأخطاء في المباريات القادمة.

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