أخبار الأهلي اليوم | اعتزال عبد الغني .. وشكوى النجم الأحمر

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 11 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الماضي.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأحد 11 أكتوبر 2020 ...

الاتحاد الآسيوي يمنح الأهلي فرصة لتسوية مستحقاته المالية

منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أندية النصر والأهلي والوحدة 10 أيام، من أجل تسوية قضاياه الداخلية واجبة السداد، من أجل التمكن من المشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن الاتحاد الآسيوي منح النصر والأهلي والوحدة 10 أيام، من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية، للمشاركة بدوري الأبطال.

تقارير: حسين عبد الغني يقرر الاعتزال

أكدت تقارير صحفية، على أن حسين عبد الغني، قائد فريق النادي الأهلي، قرر اعتزال كرة القدم نهائيًا، لينهي مسيرته الكبيرة في الملاعب السعودية.

المزيد من الفرق

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية، إلى أن عبد الغني صاحب الـ43 عامًا، قرر الاعتزال، وإنهاء مسيرته التي امتدت إلى 25 عامًا في الملاعب، بعد قرار الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي، باستبعاده من حساباته للموسم الجديد.

البركة يختار الانضمام للحزم عن أندية دوري المحترفين

انتقل خالد البركة، الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي، إلى صفوف نادي الحزم الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بالرغم من تلقيه عدة عروض من دوري المحترفين.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن البركة فضّل عرض الحزم عن عروض دوري المحترفين، بهدف إكمال دراسته، وقربه من عائلته.

النجم الأحمر يشكو الأهلي بسبب ماركو مارين

تقدمت إدارة نادي النجم الأحمر الصربي، بشكوى رسمية ضد الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب صفقة الألماني ماركو مارين.

وأشارت صحيفة "تيلجراف" الصربية، إلى أن مسؤولي النجم الأحمر طلبوا خلال الشكوى، تسديد إدارة النادي الأهلي، لباقي مستحقات تعاقده مع صانع الألعاب الألماني ماركو مارين، والتي تصل إلى 900 ألف يورو.