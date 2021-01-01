أخبار الأهلي اليوم | الإبقاء على المحترفين .. ومفاجأة القائمة الآسيوية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 24 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 24 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

تقارير .. مفاجأة في قائمة الأهلي الآسيوية

استقر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي السعودي، بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، على قائمة الفريق التي ستشارك في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، حيث شهدت القائمة مفاجأة في اختيار اللاعبين الأجانب.

الأهلي يقع بالمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي ستقام مبارياتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتضم الدحيل القطري والشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني. " اقرأ التفاصيل "

بعد إصابته .. تصرف عاجل من إدارة الأهلي بشأن عمر السومة

تحركت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، فور علمها بأن النجم السوري قد تعرض للإصابة خلال تواجده بمعسكر بلاده، استعدادًا لمواجهة البحرين الودية.

الاتحاد السوري أعلن عن إصابة السومة، ومن ثم لن يشارك في مباراة منتخب بلاده أمام البحرين، حيث سيتم إجراء الفحوصات اللازمة، من أجل معرفة طبيعة الإصابة. " اقرأ التفاصيل "

تقارير .. الأهلي يتوصل لاتفاق مع فلادان ميلويفيتش على إنهاء العقد

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، توصلت لاتفاق مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق، من أجل إنهاء عقد الأخير بالتراضي.

الأهلي عانى خلال الفترة الأخيرة على مستوى النتائج، ليبتعد بشكل كبير عن صدارة ترتيب فرق الدوري، حيث يحتل الآن الفريق المركز السابع بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

الأهلي يبقي على محترفيه

اتفق الجهاز الإداري بالنادي الأهلي، مع لاعبي الفريق الأجانب، على عدم السفر إلى بلادهم خلال فترة التوقف الحالية، في ظل الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن محترفي الأهلي الروماني ألكسندرو ميتريتسا والمغربي إدريس فتوحي والبوسني إلفيس ساريتش والسنغالي مباي نيانج، متواجدون حاليًا في جدة، ولم يغادروها.