أخبار الأهلي اليوم | إعلان قائمة لقاء الزمالك وتاريخ مواجهات أغسطس

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 21 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 21 أغسطس 2020 ..

انسحاب الزمالك وصفعة رمضان للأهلي .. ماذا تغير في القطبين منذ السوبر؟

لقاء القمة 120، بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي بالدوري المصري الممتاز، يجذب الأضواء والأنظار مساء غدًا السبت.

تاريخ كبير يجمع الثنائي من حيث الأرقام والبطولات والإنجازات، قطبين في الكرة المصرية لا يختلف عليهم أحد أن لديهم قيمة كبيرة. (طالع التفاصيل)

مدرب هدرسفيلد: رمضان صبحي سيرحل قريبًا

أكد كارلوس كوربران، المدير الفني لفريق هدرسفيلد الإنجليزي، على أن رمضان صبحي لاعب فريقه، أصبح قريبًا للغاية من الرحيل عن النادي، مشيرًا إلى أن الإدارة تناقش بعض العروض المقدمة له. (طالع التفاصيل)

سيطرة حمراء .. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بشهر أغسطس

الجميع ينتظر مواجهة من العيار الثقيل، بين الأهلي والزمالك، في تمام التاسعة من مساء غدٍ السبت، بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

المزيد من الفرق

القمة رقم 120 في الدوري المصري ستقام تحت قيادة تحكيمية كرواتية، على ملعب استاد القاهرة بدون حضور جماهيري، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".(طالع التفاصيل)

فايلر يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك في القمة 120

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي ستواجه الزمالك، ضمن الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز مساء السبت.

واستبعد فايلر اللاعب صالح جمعة فيما شهدت القائمة عودة رامي ربيعة مرة أخرى، وتواجد جيرالدو دا كوستا بعد الشكوك التي دارت حوله بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي

الدفاع: علي معلول - محمود وحيد - أحمد فتحي - محمد هاني- رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - العربي بدر - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - جيرالدو - وليد سليمان - جونيور أجايي

الهجوم: أليو بادجي - مروان محسن

إكرامي: تفاجئت لموقف رمضان ولا أتدخل في اختياراته

أكد إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، على أنه تفاجئ بفرار رمضان صبحي، بشأن اختياره اللعب لنادي بيراميدز، وقبله قرار نجله شريف إكرامي بالرحيل عن القلعة الحمراء.

إكرامي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "ليس لي علاقة أنا ونجلي شريف بقرار رمضان صبحي بشأن انتقاله لصفوف بيراميدز، وعلى الأقل لا أعرف شيء إطلاقًا".

وتابع: "كل ما أعرفه عن رمضان صبحي هو المتعلق بالأسرة فقط، ولا أسأله عن أمور أخرى، ولا أتدخل في أمور يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على الأسرة، لذلك أترك هذا الشي لكل فرق ليقرر ما يريده في عمله بنفسه".

فايلر يقرر الدفع بثلاثة لاعبين في خط الوسط أمام الزمالك

أكدت تقارير صحفية، على أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، قرر الدفع بثلاثة لاعبين في مركز خط الوسط، خلال مباراة القمة أمام الزمالك، المقرر لها مساء غدٍ السبت.

وأشارت التقارير إلى أن فايلر سيدفع بالثلاثي أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي في وسط الملعب، على أن يحصل السولية على تعليمات لزيادة القوة الهجومية.

محامي كريم نيدفيد يكشف حقيقة تجدد إصابة اللاعب

كشف عبد الرحمن عادل، محامي اللاعب كريم نيدفيد، لاعب وسط النادي الأهلي، عن حقيقة ما تردد حول تجدد إصابة لاعب القلعة الحمراء، وعودة الآلام مرة أخرى وحاجته للخضوع إلى جراحة جديدة.

عادل قال خلال تصريحات صحفية: "كل ما تردد ليس له أي أساس من الصحة، وغرضه تصدير مشهد سلبي تجاه اللاعب، وأيضًا إثارة استقرار الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك المرتقبة".

وتابع: "نيدفيد يواصل برنامجه التأهيلي بشكل ناجح، وفي الفترة الحالية قادر على نزول إلى الملعب وبدء الجري بشكل قوي، تمهيدًا للانضمام للتدريبات الجماعية".

فايلر يطلب رصد مكافآت خاصة للاعبين قبل قمة الزمالك

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، رصد مكافآت خاصة للاعبي الفريق، من أجل تحفيزهم وتحقيق الفوز في لقاء القمة أمام الزمالك، المقرر له مساء غدٍ السبت.

طلبات فايلر بصرف مكافآت خاصة للاعبين حال تحقيق الفوز على الزمالك، خاصة وأن المباراة تعتبر بـ6 نقاط، وستساعد على حسم اللقب مبكرًا.