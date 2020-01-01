أخبار الأهلي اليوم | إعارة كهربا وصالح جمعة ومحاولة لبقاء رمضان صبحي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 19 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 19 يونيو 2020 ..

الأهلي يستقر على إعارة كهربا وصالح جمعة

استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، على إعارة الثنائي محمود عبدالمنعم «كهربا» وصالح جمعة لاعبي الفريق الأول بنهاية الموسم الجاري في حالة تمديد عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني خلال الفترة المقبلة

نادر شوقي : الأهلي يرغب في بقاء رمضان صبحي

أكد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الأهلي، أن النادي الأحمر أبدى رغبته في بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق.

المزيد من الفرق

وأعير رمضان من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي للأهلي يناير الماضي، لمدة 6 أشهر.

بيسيرو : نادم على الرحيل عن الأهلي

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أن قراره بالرحيل عن الفريق للانتقال لتدريب نادي بورتو البرتغالي، كان خطأ.

وقال بيسيرو في تصريحات تليفزيونية لأون تايم سبورتس، إنه يتذكر كافة اللاعبين في النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه كان يجمعهم به علاقة ود وحب.

الاتحاد الإفريقي ينتظر الدوري المصري والمغربي

كشفت تقارير مُقربة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن لجنة المسابقات بالكاف تنتظر تحديد مصير الدوري المصري والمغربي من أجل حسم الموعد النهائي لبطولات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وأكدت التقارير أنه في حال عاد الدوري المصري والمغربي في شهر أغسطس فسيكون المقترح الثاني وهو إقامة مباريات نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في شهر سبتمبر.