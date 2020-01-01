أخبار الأهلي اليوم | أزمة كبيرة .. والاستغناء عن المهاجم

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 8 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 ...

أبو شرارة خارج حسابات فلادان

قرر الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للأهلي، عدم تجديد إعارة المهاجم مازن أبو شرارة، ليعود إلى ناديه ضمك.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن الأهلي قرر خروج مازن أبو شرارة رسميًا من حساباته، استعدادًا للموسم الجديد.

أزمة مالية كبيرة تواجه الأهلي

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك أزمة مالية كبيرة تواجه إدارة النادي الأهلي السعودي، برئاسة عبد الإله مؤمنة خلال الأيام الحالية، بسبب صفقات الصيف الماضي التي أبرمت مع عدد من اللاعبين والمدربين.

المزيد من الفرق

وأشارت صحيفة "الوطن" السعودية إلى أن المطالبات المالية لصفقات الأهلي تبلغ 168.8 مليون ريال، وهو الأمر الذي وضع الإدارة الحالية في موقف صعب، لسداد تلك المبالغ المتراكمة من الشكاوى والديون.

لاعب الأهلي: تلقيت 3 عروض

أكد حسين المعيلي، لاعب النادي الأهلي، على أنه تلقى 3 عروض للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار المعيلي خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية إلى أنه لم يُبلغ بأي قرار رسمي حول مصيره مع الأهلي، وينتظر موقف الإدارة خلال الأسبوع الجاري قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات.

لاعب الأهلي شدد على أنه يمتلك 3 عروض للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، جميعًا جاءته من أندية بالدوري السعودي للمحترفين، منتظرًا قرار الإدارة.

رسميًا .. نيويورك سيتي يعلن إعارة ميتريتش إلى الأهلي السعودي

أعلن نادي نيويورك سيتي الأمريكي، عن إعارة الروماني ألكساندرو ميتريتش إلى النادي الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حتى يناير 2022.

وأشار نيويورك الأمريكي عبر موقعه الرسمي، إلى أن الأهلي ضم ميتريتش حتى يناير 2022، مع خيار الشراء بشكل نهائي في حالة وجود رغبة من النادي السعودي. اقرأ التفاصيل