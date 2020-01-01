أخبار الأهلي اليوم | أبو تريكة يكشف سبب سحب شارة القيادة من عصام الحضري

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 25 أبريل

ًالحديث عن سوق الانتقالات ومستقبل نجوم الفريق يتصدر أخبار الأهلي المصري اليوم السبت.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 25 أبريل 2020 ..

الصفاقسي التونسي يكشف موقفه من حسين السيد

كشف معز المستيري، المتحدث الرسمي باسم نادي الصفاقسي التونسي عن موقفهم من استمرار حسين السيد ظهير أيسر الفريق المعار لصفوفهم الموسم المقبل.

وقال “المستيري” في تصريحات لصحيفة “الشروق” التونسية بأن الإدارة في الوقت الحالي تناقش ملف حسين السيد، حيث يرغبون في تمديد الإعارة لموسم جديد.

محمد أبو تريكة يكشف : لماذا حرم جوزيه الحضري من شارة القيادة

كشف محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق سبب قيام البرتغالي مانويل جوزيه بسحب شارة القيادة من عصام الحضري، وقال “أبو تريكة” عبر “بي ان سبورت” : “مانويل جوزيه غضب من أداء عصام الحضري في مباراة من مباريات دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف نجم الأهلي السابق : “عصام الحضري سيظل أسطورة من أساطير الكرة المصرية”.

جمال حمزة يكشف سبب رحيله عن الأهلي

قال جمال حمزة في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" : "توقيعي للأهلي كان عمل فقط ولكنني لم أستطيع المشاركة هناك، لذلك قمت باستغلال القائمة الإفريقية لكى أرحل من الأهلي، أخبرني النادي الأهلي أن هناك مُفاضله بيني وبين لاعب آخر للدخول للقائمة الأفريقية فاستغليت الأمر وطلبت الخروج وفسخ عقدي".

113 سنة أهلي – الخطيب وأبو تريكة: نجدد العهد بالحفاظ على قيم النادي

يحتفل النادي الأهلي المصري اليوم الجمعة، بمرور 113 سنة على تأسيسه، حيث وجه محمود الخطيب؛ رئيس النادي، كلمة للجماهير بهذه المناسبة. ( طالع التفاصيل )

بيان رسمي من مازيمبى الكونغولي لكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع موليكا

أصدر نادي مازيمبى الكونغولي بيانًا رسميًا كشف فيه حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب جاكسون موليكا من أجل التعاقد مع خلال الفترة الحالية.( طالع التفاصيل )

عصام الحضري يرد على اتهامه بتلقي أموال من قناة فضائية في مونديال روسيا

رد عصام الحضري حارس منتخب مصر التاريخي على اتهامه بتلقي أموال أثناء التواجد في كأس العالم 2018 بروسيا مقابل دخول إحدى القنوات الفضائية.

وقال الحضري: "تلك من الإشاعات التافهة التي أطلقت عليّ، واتخذت قرار قانوني وفزت بالقضية ورفعت قضية تعويض".

عصام الحضري: 113 سنة من الإنجازات.. أعظم نادي في الكون

احتفل عصام الحضري الحارس التاريخي للنادي الأهلي ومنتخب مصر بمرور 113 سنة على تأسيس النادي.

وقال الحضري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "‏١١٣ سنة من الإنجازات، أعظم نادي في الكون".