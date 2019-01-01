أخبار انتقالات الأهلي | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو المارد الأحمر

يقدم لك جول دليلك الكامل عن الأهلي في سوق انتقالات صيف 2019، الصفقات الجديدة والمحتملة، أبرز الراحلين، وكل ما تريد معرفته عن ميركاتو المارد الأحمر

أبانوب صفوت

يبحث الأهلي المصري عن استعادة أمجاده الغائبة مرة آخرى من خلال السيطرة على كل البطولات المحلية وكذلك التربع على عرش أفريقيا، كما اعتدنا من المارد الأحمر في السنوات الأخيرة، قبل أن يتغير الحال قليلاً منذ اعتزال الجيل الذهبي الذي تمثل في بعض النجوم والأساطير مثل أبو تريكة، بركات وغيرهم من اللاعبين.

لم يقدم الأهلي المستوى المأمول منه على الصعيد المحلي ولم يعد باستطاعته الفوز في المباريات الكبرى بسهولة كما اعتدنا وبات يحتاج لسقوط بعض منافسيه من أجل تصدر الدوري، وعلى الصعيد الأفريقي لازال الفريق يبحث عن نفسه بعد الخروج المدوي أمام صن داونز في نسخة العام الماضي عقب الخسارة في الذهاب بخماسية نظيفة.

تبحث إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب عن تدعميات قوية من أجل إعادته للواجهة مرة آخرى للرد على كل الانتقادات التي وجهت إليها في الفترة الأخيرة التي عانى فيها الفريق بشدة وخاصةً في دوري أبطال أفريقيا بعد أن خسر نهائيين متتاليين للمرة الأولى في تاريخه في عامي 2017 و2018.

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صفقات الأهلي الرسمية في سوق انتقالات صيف 2019

أعلن الأهلي عن صفقتين فقط في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وهما أليو ديانج ورمضان صبحي، ومن المتوقع أن يستمر دعم الفريق في الفترة المقبل بمزيد من التعاقدات

أليو ديانج

نجح الأهلي في التعاقد مع المالي "أليو ديانج" لاعب وسط مولودية الجزائر بعقد مدته خمس سنوات، بعد أن استمر المفاوضات بين الطرفين لمدة شهر تقريباً وكُللت بالنجاح بسبب اهتمام الخطيب بها للغاية بعد أن كلف أمير توفيق بالسفر إلى الجزائر من أجل حسمها بسرعة، خاصةً وأن اللاعب كان لديه عروض من السعودية، بلغاريا وتونس.

رمضان صبحي

بعد أن فشلت مفاوضات شراء عقده بصفة نهئية، استطاع مسئولو الأهلي إقناع نظرائهم في هادرسفيلد بتجديد عقد إعارة رمضان صبحي لعام إضافي وذلك مقابل مليون و500 ألف دولار، وجاء ذلك بناءً على رغبة اللاعب القوية بالاستمرار مع الأهلي وعدم العودة إلى إنجلترا مع هبوط فريقه إلى دوري البطولة الإنجليزية.

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صفقات الأهلي في صيف 2019:

اللاعب الفريق السابق أليو ديانج مولودية الجزائر - الجزائر رمضان صبحي هادرسفيلد - إنجلترا

ما هي الصفقات المحتملة لنادي الأهلي في سوق انتقالات صيف 2019؟

لازال يبحث الأهلي عن تدعيمات قوية من أجل تقوية مختلف المراكز، حتى يتمكن من المنافسة على كل البطولات والتتويج بها وهناك العديد من الأسماء التي تعد مرشحة بقوة للانضمام للفريق

إسلام عيسى - المصري

على الرغم من العدائية الشديدة بين جمهور الأهلي والمصري بسبب حادثة بورسعيد الشهيرة، ولكن الكثير من التقارير تشير إلى اقتراب الأهلي من التعاقد مع إسلام عيسى الذي يتمتع بقدرات كبيرة للغاية، واعترف اللاعب في تصريحاته لإحدى المواقع أنه تلقى عرضاً رسمياً بالفعل من نادي القرن.

محمد مجدي "قفشة" - بيراميدز

يمكن اعتبار قفشة لاعب بيراميدز أنه حلقة جديدة من حلقات الصراع بين الأهلي والزمالك التي لن تنتهي أبداً، يرغب المارد الأحمر في بدء صفحة جديدة مع بيراميدز بعد رحيل تركي آل شيخ، من أجل ضم بعض اللاعبين ويعتبر قفشة من رأس قائمة المطلوبين.

موليكا - مازيمبي

تلقى الأهلي رداً رسمياً من الفريق الكونغولي على عرضه للمهاجم "موليكا" ووافقوا على التفريط في اللاعب ولكن مقابل 2 مليون و300 ألف دولار، في انتظار رد إدارة النادي، لذلك فهو إحدى الصفقات المرشحة بقوة للانضمام.

شونجا - أورلاندو

على غرار ما فعله مازيمبي، قامت إدارة فريق أورلاندو الجنوب أفريقي بتحديد مطالبها لإدارة الأهلي من أجل التفريط في المهاجم "شونجا" وهي مليون و600 ألف دولار، وتعود تلك العروض الكثيرة لأكثر من مهاجم في وقت واحد لإصرار نادي القرن على التوقيع مع مهاجم أجنبي.

الصفقات المحتملة للأهلي في سوق انتقالات صيف 2019:

اللاعب الفريق المنتخب إسلام عيسى المصري مصر محمد مجدي قفشة بيراميدز مصر موليكا مازيمبي الكونغو شونجا أورلاندو زامبيا

من هم الراحلون عن العين في سوق انتقالات صيف 2019؟

شهد صيف الانتقالات الحالي رحيل لاعب واحد فقط عن الأهلي وهو محمد نجيب وذلك بعد أن انتهى عقده مع النادي، بناءً على قرار لجنة الكرة في شهر فبراير الماضي، خاصةً وأن نجيب يبلغ من العمر 36 عاماً.

الراحلون عن الأهلي في صيف 2019: