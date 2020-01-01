أخبار الأهلي اليوم | وعد موسيماني للجماهير واحتفاء جنوب إفريقي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 18 أكتوبر

تخوض الأندية المصرية مبارياتها للموسم الجاري ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

ويتصدر انتصار الأهلي على الوداد المغربي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني، وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 18 أكتوبر 2020 ..

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طاهر: كنت أرغب بالاحتراف في إسبانيا أو إيطاليا

أكد طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، على أنه كان يرغب في الاحتراف بالدوري الإسباني أو الإيطالي، مشيرًا إلى أنه سعيد بخطوة انتقاله للنادي الأهلي.

طاهر قال خلال تصريحات تليفزيونية: "كنت أرغب الانتقال للدوري الإسباني أو الإيطالي، ولكن الأمور لا تقاس بهذه الطريقة، يجب أن يتم الأمر خطوة بخطوة، مثلما حدث مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الحالي".

طاهر تابع: "الأهلي طلب التعاقد معي مرتين ولكني كنت أفضل الاحتراف، وعندما طلبوني للمرة الثالثة لم أفكر في الأمر، وقلت أنها الفرصة ووقتها الصحيح".

موسيماني: علينا عدم المبالغة في الأفراح

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أنه على فريقه عدم المبالغة في الأفراح بعد الفوز على الوداد المغربي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

موسيماني قال خلال تصريحات لموقع النادي الأهلي الرسمي: "علينا أن نكون سعداء بهذا الانتصار، ولكن في النهاية لم نحجز حتى الآن بطاقة التأهل، والأمر مؤجلًا إلى يوم الجمعة المقبل".

وتابع: "أعد جماهير الأهلي باستمرار روح مباراة الوداد في جميع المباريات التي سنخوضها خارج الديار، وهذا لا يعني أننا سنفوز جميع مبارياتنا خارج مصر، ولكن من المهم أن يكون لدينا ثقة في إمكانية الفوز خارج ملعبنا".

محمد الشناوي أفضل لاعب في مباراة الأهلي والوداد

حصل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الوداد المغربي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر حسابه على موقع "تويتر" عن حصول محمد الشناوي على جائزة أفضل لاعب في مباراة الوداد والأهلي.

احتفاء جنوب إفريقي بانتصار الأهلي على الوداد

احتفت الصحف الجنوب إفريقية بانتصار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، في أول ظهور إفريقي له، على الوداد البيضاوي المغربي في عقر داره.

وكتبت صحيفة "كيك أوف" عنوانًا: "موسيماني يصنع التاريخ في كازابلانكا"، متحدثة عن أداء الأهلي الذي كان مثالًا واضحًا على الاحترافية والإيمان بتحقيق اللقب الذي استعصى عليه منذ 2013.

ونشرت صحيفة "سيتيزين" تقريرًا جاء عنوانه: "موسيماني نجح في إنهاء عقدة الوداد في المغرب"، حيث لم ينجح موسيماني في تحقيق الفوز على الوداد في ملعبه بالمغرب، حينما كان يتولى مهمة تدريب صن داونز الجنوب إفريقي.