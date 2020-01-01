أخبار الأهلي اليوم | اقتراح مثير للموسم الجديد من الدوري، وموقف مفاجئ من الشيخ

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 3 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 3 نوفمبر 2020.

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أحمد الشيخ يرفض الخروج من الأهلي بالإعارة

كشفت مصادر صحفية مصرية عن رفض أحمد الشيخ الرحيل عن النادي الأهلي بصيغة الإعارة من جديد، موضحة أنه أبلغ النادي برغبته الرحيل نهائيًا حال لم يرغب الجهاز الفني في بقائه الموسم القادم.

الشيخ أوضح أنه لم يعد منطقيًا أن يخرج من الأهلي بالإعارة للمرة الثالثة بعدما أعير مرتين لمصر المقاصة وتألق معهم، خاصة في ظل تقديمه مستوى جيد مع الأهلي حين تُمنح له الفرصة.

يُشار إلى أن أندية سموحة ومصر المقاصة والاتحاد أبدت رغبتها في التعاقد مع الشيخ، فيما يتحدث الإعلام عن مفاوضات شخصية بينه وبين مسؤولي بيراميدز.

3 عروض لشراء أحمد ياسر ريان

أفادت صحيفة اليوم السابع المصرية أن الأهلي تلقى 3 عروض لشراء أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الذي قضى الموسم الماضي معارًا للجونة، خاصة في ظل عدم عودته للفريق الموسم القادم.

وأوضحت أن أندية الإسماعيلي والاتحاد وسموحة يرغبون في التعاقد مع المهاجم الشاب، مشيرة إلى وجود كذلك عدد من العروض الخارجية خاصة من الدوري التركي.

شوبير يكشف المزيد من تفاصيل أزمة فضل كهربا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن المزيد من تفاصيل أزمة محمد فضل مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي والتي انتهت مساء أمس، قائلًا عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم الثلاثاء "الموضوع أخذ حجم أكبر من حجمه وتطور من جميع الأطراف، حاول محمود الخطيب وعمرو الجنايني احتواءه في اليوم الأول لكن لم ينجحا في ذلك".

أضاف "من ثم تدخل البعض وتوصلوا لأن يتوجه محمد مرجان لاتحاد الكرة للحديث مع فضل للوصول إلى حل وقد كان، لجنة الانضباط كانت قد استمعت لفضل واستدعت كهربا للحديث معه، وقد جاء لاتحاد الكرة وجلس مع فضل وانتهى الأمر بالصلح".

تابع "خرج بعدها بيان اتحاد الكرة وقد أغضبت صيغته النادي الأهلي ليُحذف بعدها فورًا، بعدها تم احتواء الأمر مجددًا على أن تكون نهايته بإجراء محمد فضل محادثة هاتفية مع قناة الأهلي دون إصدار أي بيانات".

حسام الزناتي يُقدم اقتراحًا للدوري المصري الموسم القادم

كشف حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات المستقيل حديثًا عن تصوره للموسم الجديد من الدوري المصري، مؤكدًا أنه سيكون من الصعب جدًا لعبه بنفس النظام الحالي.

واقترح الزناتي نظامًا يعتمد على لعب جميع الأندية ضد بعضها البعض مباراة واحدة على ملاعب محايدة، ثم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، واحدة من 10 فرق تلعب فيما بينها على لقب الدوري، والثانية من 8 فرق تلعب على تفادي الهبوط.

وستدخل كل الفرق المرحلة الثانية من الدوري بنصف عدد النقاط التي جمعوها في المرحلة الأولى (مرحلة الدور الأول).