أخبار الأهلي اليوم | فتح ملف بلايلي من جديد .. وترشح حسام غالي بالانتخابات

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 25 أكتوبر

يواصل النادي الأهلي استعداده لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حسم لقب الدوري المصري الممتاز، حيث ينتظر المارد الأحمر تحديد الطرف الثاني بالنهائي القاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه بيتسو موسيماني وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 ..

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عبد الحفيظ: موسيماني لا يهدر الوقت

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، يتحدث في كل شيء، ولا يهدر الوقت، لدرجة أنه كان يتابع كل التفاصيل ومواقف المعارين أثناء عودة الفريق إلى القاهرة في الطائرة، مشيرًا إلى أنه قطع شوطًا كبيرًا بشأن تلك الأمور.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات إذاعية: "الجهازين الفني والطبي رفضا المغامرة بعلي معلول، رغم أنه كان يرغب المشاركة، ولكنه بعدما شعر بإجهاد العضلة الخلفية قبل يوم من المباراة، وهناك روح كبيرة بين الجميع في الفريق، سواء الذين لعبوا أو من خرجوا من القائمة".

أسامة جلال: لا أعلم شيئًا عن تطورات مفاوضات الأهلي

أكد أسامة جلال، مدافع فريق نادي إنبي، على أنه لا يعلم شيئًا بخصوص تطورات مفاوضات الأهلي لضمه، مشيرًا إلى أن هناك بعض العروض الأخرى التي وصلته.

جلال قال خلال تصريحات إذاعية: "أتمنى إتمام المفاوضات بالشكل الذي يرضي إدارة نادي إنبي، لأنني مازلت مرتبطًا بعقد مع الفريق حتى صيف 2022".

وتابع: "لا أعلم تطورات وتفاصيل مفاوضات الأهلي، ولكن هناك أندية أخرى دخلت في مفاوضات جادة للتعاقد معي".

الأهلي يفتح ملف يوسف بلايلي من جديد

أكدت تقارير صحفية، على أن مسؤولي النادي الأهلي، قاموا بفتح ملف التعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الأهلي السعودي السابق، من أجل التعاقد معه.

وأشار موقع "يلا كورة" إلى أن الساعات الماضية شهدة عودة يوسف بلايلي للصورة من جديد داخل النادي الأهلي، وقد يحدث تطورات في الأمر ويحصل الفريق على خدمات اللاعب، بعدما كانت الأمور بعيدة.

وتوجد مفاوضات حاليًا بين النادي الأهلي ويوسف بلايلي، الذي وافق على تخفيض راتبه لما رصده الأهلي له، ولكن الملف سيتم عرضه بالكامل على بيتسو موسيماني ومحمود الخطيب لاتخاذ القرار النهائي.

حسام غالي يستعد لخوض انتخابات الأهلي

أكدت تقارير صحفية، على أن حسام غالي نجم النادي الأهلي السابق، استقر على خوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، بعدما تقدم باستقالته من منصبه كمدير للكرة بنادي الجونة، حيث تلقى دعمًا من عدد كبير من رموز النادي مؤخرًا.

تأتي تلك الخطوة بعدما تلقى غالي دعمًا من رموز الأهلي، وأيضًا امتلاكه شعبية كبيرة تؤهله لخوض الانتخابات والحصول على دعم أعضاء الجمعية العمومية.