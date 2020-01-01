أخبار الأهلي اليوم | إعارة الثنائي الشاب، وعرض محلي جديد لجيرالدو

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 10 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 10 نوفمبر 2020.

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الأهلي يُوافق على إعارة لاعبيه للبنك الأهلي

أكدت مصادر صحفية عديدة أن الأهلي وافق على إعارة لاعبيه الشابين شادي رضوان ومحمد فخري لفريق البنك الأهلي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

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وأكد محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلي تلك الأخبار في تصريحات صحفية فيما بعد، موضحًا أن الإعارة لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

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عرض جديد لاستعارة جيرالدو

كشفت صحيفة اليوم السابع المصرية عن تقدم نادي سموحة بعرض رسمي لاستعارة جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي لمدة موسم واحد.

اللاعب الأنجولي خرج من حسابات الفريق الأحمر للموسم القادم، وقد تلقى عدة عروض من مصر والبرازيل بجانب ناديه السابق أول أغسطس، ومن المتوقع أن يحسم الأهلي وجهة جناحه القادمة عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موسيماني يمنح اللاعب إجازة لـ24 ساعة

قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة، على أن تُستأنف يوم الخميس القادم.