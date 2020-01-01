أخبار الأهلي اليوم | تواجد مؤمن وغياب 3 عن احتفالية الدوري، ومستقبل بادجي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 31 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه بيتسو موسيماني وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم 31 أكتوبر 2020 ..

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | بطولة الخطيب وقرار تاريخي .. أشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب المصرية

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الجيش

يخوض الأهلي اليوم مباراته الأخيرة في الدوري المصري حين يستقبل طلائع الجيش على ملعبه استاد الأهلي وي السلام.

ومن المتوقع أن يلعب الفريق بعدد من العناصر البديلة بجانب بعض الأساسيين.

التشكيل المتوقع للقاء يتكون من: علي لطيفي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، عربي بدر، محمد فخري، أليو ديانج، محمود عبد المنعم كهربا، وليد سليمان، جيرالدو، أليو باددجي.

دعوة مؤمن زكريا وغياب الثلاثي الراحل عن احتفالية الدوري

كشفت صحيفة اليوم السابع المصرية النقاب عن توجيه الأهلي الدعوة لمؤمن زكريا لحضور احتفالية التتويج بلقب الدوري المصري المقرر إقامتها مساء اليوم وعقب مواجهة طلائع الجيش في ختام البطولة.

وأوضحت الصحيفة أن الثلاثي الراحل، حسام عاشور وشريف إكرامي ورمضان صبحي، لن يتواجدوا في الاحتفالية لعدم توجيه الدعوة لهم من جانب إدارة النادي.

الإسماعيلي: ضم أليو بادجي وارد

قال علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم الإسماعيلي أن التعاقد مع مهاجم الأهلي أليو بادجي وارد بسبب العلاقة القوية بين الناديين حاليًا.

إذ قال للإعلامي عمر ربيع ياسين "ليس لدي تحديدًا أي معلومات حول إمكانية ضم بادجي، لكن العلاقات جيدة للغاية بين إدارة الأهلي والإسماعيلي ولذا كل شيء وارد، الأمر متروك للجنة التعاقدات في النادي وستتخذ القرار المناسب".

أمونيكي: بناءً على مستواه مع الأهلي، أجايي يستحق اللعب لمنتخب نيجيريا

أشاد إيمانويل أمونيكي نجم منتخب نيجيريا التاريخي بأداء مواطنه جونيور أجايي مع الأهلي، مؤكدًا أنه يستحق فرصة ارتداء قميص المنتخب الوطني.

مضيفًا في تصريحات صحفية "أجايي يلعب مع الأهلي منذ عدة سنوات واستطاع تقديم أداء جيد وثابت طوال تلك الفترة، وأعتقد أنه يستحق فرصة مع المنتخب بالنظر لمستواه مع الفريق المصري".