أخبار الأهلي اليوم | نقل أو تأجيل نهائي دوري الأبطال، ورد نادر شوقي على اتهامات رمضان

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 7 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 7 نوفمبر 2020.

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الإسماعيلي ينفي مفاوضة صالح جمعة

نفى علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي وجود أي مفاوضات للتعاقد مع صالح جمعة لاعب وسط الأهلي.

مضيفًا "صالح جمعة لاعب ممتاز لكننا لم نتواصل معه أبدًا وليس بيننا أي مفاوضات. لم نتفق مع الأهلي على أي صفقات تبادلية".

هل ينقل نهائي دوري الأبطال أم يُؤجل مجددًا؟

أفادت صحيفة اليوم السابع المصرية أن نهائي دوري أبطال أفريقيا قد يُنقل من مدينة الإسكندرية إلى القاهرة أو يؤجل مجددًا لموعد آخر، ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقع في المدينة الساحلية خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان قد حدد يوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري موعدًا للمباراة النهائية، لكن العاصفة الجوية المعروفة باسم "نوة المكنسة" والتي تُهاجم عادة الإسكندرية في أواخر نوفمبر تُهدد إقامة المباراة في موعدها، خاصة أن تلك العاصفة تشهد سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول وتؤدي إلى شلل تام في المدينة.

ذلك الأمر وحسب الصحيفة دفع الجهات المسؤولة واتحاد كرة القدم المصري إلى مخاطبة الكاف لنقل المباراة إلى القاهرة أو أي مدينة أخرى بعيدة عن التأثر بتلك العاصفة.

نادر شوقي يرد على اتهامات رمضان صبحي

حل نادر شوقي ضيفًا مع الإعلامي أحمد شوبير وقد رد على اتهامات موكله السابق "رمضان صبحي" حول عدم مساندته وجلب عروض جيدة له بعد تألقه في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وأوضح وكيل اللاعبين الشهير أنه حاول جاهدًا جلب عرض أوروبي لرمضان لكن أزمة كورونا وتداخل المواسم حالت دون ذلك، مشيرًا إلى أنه عرض اللاعب على جميع أندية الدوري الإنجليزي بدرجتيه الممتازة والأولى بجانب عدد من الأندية البرتغالية لكن جميعهم رفضوا التعاقد معه.

وأكد شوقي أنه جلب في النهاية عرض جيد من باشاك شهير التركي لكن رمضان رفضه، مشددًا على نقطة أن الأهلي لم يُقصر أبدًا في سعيه لضم اللاعب نهائيًا.

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